«Adolescence» wird immer beliebter

Die in Miami ansässige Krankenhausserie «Pulse» verzeichnet ebenfalls gute Werte.

wurde vor weniger als einem Monat zum ersten Mal ausgestrahlt und ist bereits auf Platz 4 der britischen TV-Charts geklettert, fünf Plätze höher als letzte Woche (Platz 9). Die fesselnde, limitierte Serie hat inzwischen mehr als 114 Millionen Zuschauer erreicht. In dieser Woche waren es 17,8 Millionen. Auch die Doku-Serieder zweifach Oscar-nominierten und Emmy-preisgekrönten Regisseurin Liz Garbus («Lost Girls») feierte ein starkes Debüt und landete mit 13,0 Millionen Zuschauern in der ersten Woche auf Platz 2 der britischen TV-Charts. Auch das Medizindramabrachte eine neue Diagnose in das Genre. Die erste englischsprachige Arztserie von Netflix ist eine rasante und spannende Serie, in der jede Sekunde (und jeder Herzschlag) zählt, und steht derzeit auf Platz 3 der englischen TV-Charts (6,5 Millionen Aufrufe, Top 10 in 77 Ländern weltweit). Uzo Adubas Krimi aus dem Weißen Haushält sich weiterhin in den Top 10 und belegt Platz 5 (4,6 Millionen Abrufe). Die Animationsserie für Erwachsenebeweist, dass Angst, Haltung und ein stylischer Trenchcoat in allen Zeitzonen gut ankommen. In der ersten Streaming-Woche verzeichnete sie 5,3 Millionen Aufrufe, landete auf Platz 4 und schaffte es in 87 Ländern in die Top 10.Sofia Carson ist ein Netflix-Megastar und ihre neueste Rolle als Alex Rose in dem Spielfilmerreichte in dieser Woche mit 29,2 Millionen Aufrufen Platz 1.klettert auf der Liste der beliebtesten englischsprachigen Filme nach oben und macht dabei keine halben Sachen: Die Agentenkomödie mit Jamie Foxx und Cameron Diaz schaffte es mit 144,6 Millionen Aufrufen auf Platz 6. Und der mexikanische Actionthriller Counterattack schaffte es mit 58,1 Millionen Zugriffen auf Platz 10 der beliebtesten nicht-englischsprachigen Filme.Harlan Cobens jüngste Netflix-Adaption(Nr. 3, 4,6 Mio. Aufrufe) schneidet in der nicht-englischsprachigen TV-Hitliste weiterhin gut ab - jeder liebt einen spannenden Krimi, und nur wenige können ihn besser schreiben als Coben -, aber der Spitzenplatz in dieser Woche geht an(Nr. 1, 5,4 Mio. Aufrufe). Die von der Kritik gefeierte koreanische Slice-of-Life-Romanze wechselt zwischen Zeit und Ort - von der kleinen Stadt Dodong-ri auf der Insel Jeju bis zum geschäftigen Seoul, beginnend in den 1960er Jahren und über einen Zeitraum von 50 Jahren - und beschreibt das Leben und die Zeiten von Oh Ae-sun (gespielt von IU) und ihrem Liebhaber Yang Gwan-sik (gespielt von Park Bo-gum). Es ist nicht das einzige K-Drama, das einen Moment des Glücks erlebt:(3,6 Millionen Aufrufe) debütierte auf Platz 5 der nicht-englischsprachigen TV-Charts, während(2,0 Millionen Aufrufe) seine starke Leistung auf der nicht-englischsprachigen Filmliste mit Platz 4 fortsetzte.