Paramount+ holt sich dritte «Colin from Accounts»-Staffel

Patrick Brammall und Harriet Dyer kehren zurück, um in der neuen Staffel zu schreiben, als ausführende Produzenten zu fungieren und die Hauptrollen zu übernehmen.

Paramount+ teilte mit, dass es eine dritte Staffel der gefeierten Comedy-Originalseriefür Paramount+ in den Vereinigten Staaten erworben hat. Patrick Brammall und Harriet Dyer kehren zurück, um in der neuen Staffel zu schreiben, als ausführende Produzenten zu fungieren und die Hauptrollen zu übernehmen.„Wir freuen uns sehr, Ihnen die dritte Staffel unserer Show zu präsentieren“, so Brammall und Dyer. “Um ehrlich zu sein, wäre es nach dem Ende der zweiten Staffel seltsam gewesen, keine dritte zu machen, also sind wir hier. Wir versprechen, dass wir Sie nicht wieder so hängen lassen werden. Wahrscheinlich.“«Colin from Accounts» ist eine romantische Komödie über fehlerhafte, lustige Menschen, die sich gegenseitig auswählen und das allzu nachvollziehbare Chaos des modernen Lebens annehmen. Neben Dyer und Brammall gehören zu den Darstellern der zweiten Staffel Emma Harvie, Genevieve Hegney, Michael Logo, Helen Thomson, Darren Gilshenan, Annie Maynard, Tai Hara und Glenn Hazeldine sowie Celeste Barber, Virginia Gay, Justin Rosniak, John Howard, Lynne Porteus und Broden Kelly.Die Serie wird von der Foxtel Group in Auftrag gegeben und von Easy Tiger Productions und CBS Studios produziert. Patrick Brammall, Harriet Dyer, Alison Hurbert-Burns, Lana Greenhalgh, Trent O'Donnell, Rob Gibson und Ian Collie waren in der zweiten Staffel als ausführende Produzenten tätig, wobei Kevin Greene die Produktion übernahm. Die zweite Staffel wurde mit Unterstützung von Screen NSW über den Made in NSW Fund finanziert. «Colin from Accounts» wird außerhalb Australiens und Neuseelands von Paramount Global Content Distribution vertrieben.Die ersten beiden Staffeln sind derzeit in den USA auf Paramount+ zum Streamen verfügbar und international auf BINGE und Foxtel in Australien, BBC iPlayer im Vereinigten Königreich, CityTV/CityTV+ in Kanada, Cosmote TV in Griechenland, YES in Israel, SVT in Schweden, NRK in Norwegen, DRTV/DR1 in Dänemark, YLE Areena/YLE TV2 in Finnland, MNET 101 in ganz Afrika, Universal+ in Lateinamerika und RTE 2 in Irland verfügbar.