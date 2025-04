Supertalent-Start bringt schlechte Quoten

Quotennews

Der Casting-Dauerbrenner von RTL konnte beim Publikum kein wirkliches Feuer mehr erzeugen.

Zu einer ungewöhnlichen Zeit im Jahr startete gestern um 20.15 Uhr eine neue Staffel von, welches inzwischen von Jens 'Knossi' Knossalla und Victoria Swarovski präsentiert wird. Auch bei der aktuellen Runde handelt es sich wie letztes Jahr um eine komprimierte Edition aus vier Folgen. Konnten diese Schachzüge die Zuschauenden zum Einschalten bewegen?Blickt man auf die Resultate von gestern, dann eher nein. Gegen die zwei ProSieben-Entertainer und vor allem auch Pflaume im Ersten musste man mit den nun erzielten 7,8 Prozent in der Zielgruppe (0,33 Millionen ) klar zurückstecken - ein äußerst ernüchterndes Resultat für RTL . Ältere Leute waren beim Kölner Kanal zu 1,43 Millionen anwesend, die einen durchwachsenen Anteil von bloß 6,4 Prozent hervorriefen.Im Nachklapp baute RTL dann weiter ab, weil nur noch eine Wiederholung von Raabsangehängt wurde, die schon am Mittwoch mit bloß 8,9 Prozent performte. Jetzt holte sie bloß noch niedrige 6,0 Prozent und 0,13 Millionen. Das Anschieben dieser Sendung hat also nicht wirklich gut funktioniert.