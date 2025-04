«Make me famous»: Diese Influencer sind bei Joyns Social-Media-Experiment dabei

TV-News

Ab der kommenden Woche zeigt Joyn wie vier Social-Media-Experten einem Newcomer unter die Arme greifen, um dessen Reichweite zu erhöhen.

Wie Joyn Anfang März bekannt gab, will man ab dem 7. April im Rahmen des neuen Formatseinen Content-Creator-Newcomer groß rausbringen. Nun hat der Streamingdienst bekannt gegeben, welche vier Social-Media-Experten mit jenem Neuling acht Wochen lang in eine Villa ziehen, um ihn zu coachen, mit ihm zu drehen und posten. Dabei soll auch das Feiern nicht zu kurz kommen. Dabei soll nicht nur die Reichweite des Newcomers steigen, sondern aller Beteiligten.Mit dabei sind Gina Beckmann, die als „basic_gina“ auf Instagram rund 96.000 Follower zählt und Inhalte aus den Bereichen Fun und Lifestyle postet. 2020 wurde sie Zweite bei «Big Brother». Außerdem hat Joyn die ehemalige «GNTM»-Kandidatin Xenia Tsilikova verpflichtet, die als Beauty-Influencerin „xeniatsil“ über 73.000 Followern auf Instagram hat.Ebenfalls bereits TV-Erfahrung kann Online-Fitnesscoach Dennis Felber vorweisen, der bei der Sport1-Sendung «Exatlon Germany» mitwirkte. Er erreicht damit über 132.000 Follower auf Instagram. Fast eine halbe Million Menschen folgen Can Günaydi (@justcaan) auf YouTube. Er versorgt seine Abonnenten mit Content über Mode und Beauty. Für alle vier geht es um die Frage: Wer profitiert am meisten vom gemeinsamen Push? Produziert werden die insgesamt 60 Folgen von «Make me famous» von Janus Productions. Joyn strahlt die Sendung täglich kostenlos aus.