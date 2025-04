Sky UK veröffentlicht «Mountainhead»

England

Hinter dem Projekt steckt Jesse Armstrong von «Succession».

Sky wird am 1. Junivom siebenfachen Emmy-Gewinner und Oscar-nominierten Jesse Armstrong («Succession») geschrieben, inszeniert und als ausführender Produzent betreut wurde, uraufführen. Der Film wird diese Woche in Park City, Utah, fertiggestellt und ist Armstrongs Regiedebüt. Eine Gruppe von Milliardären trifft sich vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden internationalen Krise.Zur Besetzung gehören der Oscar- und elffach Emmy-nominierte Steve Carell («The Four Seasons») als Randall, Jason Schwartzman («The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes») als Hugo Van Yalk («Souper»), Cory Michael Smith («Saturday Night») als Venis und der Emmy-nominierte Schauspieler Ramy Youssef («Poor Things») als Jeff. In den Nebenrollen sind Hadley Robinson als Hester, Andy Daly als Casper, Ali Kinkade als Berry, Daniel Oreskes als Dr. Phipps, David Thompson als Leo, Ami MacKenzie als Janine und Ava Kostia als Paula zu sehen.Geschrieben und inszeniert wurde der Film von Jesse Armstrong, ausführende Produzenten waren Jesse Armstrong, Frank Rich, Lucy Prebble, Jon Brown, Tony Roche, Will Tracy, Mark Mylod und Jill Footlick. Über eine Ausstrahlung in Deutschland und Österreich liegen noch keine Informationen vor.