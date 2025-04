Max entwickelt Serie über New Yorker Polizei

US-Fernsehen

Die Drama-Serie basiert auf einem Artikel der „Vanity Fair“.

Der Warner Bros. Discovery-Streamingdienst Max baut sein dünnes Serienportfolio weiter aus. Die Verantwortlichen des Unternehmens haben die Rechte an dem „Vanity Fair“-Artikel „NYPD Confidential: Inside America's Most Unconventional Counterterror Squad“ erworben, der ursprünglich im Februar 2025 von Adam Ciralsky veröffentlicht wurde. Der Artikel wurde in der US-Fachzeitschrift „Variety“ veröffentlicht.In dem Artikel „NYPD Confidential“ wird die Geschichte von Rebecca Weiner, der stellvertretenden Leiterin der Geheimdienste und Terrorismusbekämpfung der New Yorker Polizei (NYPD), und den Bemühungen ihres Teams erzählt, Terroranschläge und andere gezielte Gewalttaten in New York City zu vereiteln. Ihre Arbeit führte zur Vereitelung mutmaßlich vom IS inspirierter Anschlagspläne und iranischer Versuche, ehemalige US-Beamte zu töten.Als ausführende Produzenten werden Ciralsky und Gene Klein für P3 Media tätig sein. Dylan Clark und John-Eric Capps werden über Dylan Clark Productions als ausführende Produzenten fungieren. Derzeit wird nach einem Autor und einem Showrunner für das Projekt gesucht. Es handelt sich um Ciralskys letzten Artikel, der für das Fernsehen optioniert wurde. Zuvor wurde sein Artikel „Take No Prisoners“ von Lionsgate TV mit Alexi Hawley für die Leinwand adaptiert und landete schließlich bei Hulu. Der Autor ist außerdem an den Serien «The Agency» (Paramount+) und «The Recruit» (Netflix) beteiligt.