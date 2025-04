«The Voice Kids» bleibt über der Million  aber die Luft wird dünner

Quotennews

Die Sing-Show der Kids von Sat.1 hält sich im Bereich von mehr als einer Million Zuschauer. Noch.

bleibt für Sat.1 ein verlässlicher Bestandteil des Freitagabends – allerdings mit nachlassender Strahlkraft. 1,08 Millionen Zuschauer schalteten am Freitag ein, der Marktanteil lag bei 5,1 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte das Format 0,34 Millionen Zuschauer und kam damit auf 8,1 Prozent Marktanteil. Es ist ein stabiles Ergebnis, aber eines, das zunehmend in das Mittelmaß abrutscht.Im direkten Vergleich zur Konkurrenz wird das deutlich: RTL dominierte den Abend mit «Let’s Dance», das mit 3,96 Millionen Gesamtzuschauern sowie starken 18,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe klar an der Spitze stand. Auch das «UEFA Nations League»-Spiel der DFB-Frauen im ZDF lag mit 2,89 Millionen Zusehern und einem Gesamtmarktanteil von 12,7 Prozent deutlich vor Sat.1. Auch das Erste war mit «Einspruch, Schatz! - Schwesterherz» bei 3,87 Millionen Zuschauern deutlich besser. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Fußballerinnen mit 9,3 Prozent Marktanteil besser an als die Musikshow aus dem Hause Sat.1.Trotz der weiterhin erreichten Million bleibt damit die Frage offen, wie lange «The Voice Kids» das aktuelle Niveau halten kann. Die Zahlen stagnieren, und der Abstand zur Top-Konkurrenz wächst. Vor allem in der Zielgruppe, die für Werbekunden besonders relevant ist, verliert die Show zunehmend an Boden. Sollte es in den kommenden Wochen keine Impulse oder Überraschungsmomente geben, könnte die symbolische Millionengrenze bald unterschritten werden – mit entsprechenden Konsequenzen für die Positionierung des Formats im Sat.1-Programm.