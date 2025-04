«Sins of the Father» geht in Serie

US-Fernsehen

Der Star aus «Bosch» ist künftig bei CBS zu sehen.

Nach dem Ende von «Bosch: Legacy» wird Titus Welliver an der Seite von Juani Feliz in dem «The Equalizer»-Spin-offals Elijah und Samantha Reed zu sehen sein. McCall wird von Samantha Reed kontaktiert, deren Vater, der ehemalige CIA-Agent Elijah Reed, verschwunden ist.Als Samantha sich dem Equalizer-Team anschließt, um die CIA-Legende aufzuspüren, erfährt sie mehr über die Vergangenheit ihrer Familie in der Dominikanischen Republik in der CBS-Originalserie «The Equalizer», die am Sonntag, den 20. April auf CBS Television Network ausgestrahlt wird. Der Pilotfilm wurde von Joseph C. Wilson geschrieben und von Geoff Shotz inszeniert.Im Mittelpunkt der Mutterserie steht Robyn McCall, eine rätselhafte Frau in New York City und alleinerziehende Mutter der Teenagerin Delilah, die ihre vielfältigen Fähigkeiten einsetzt, um Menschen zu helfen, die sich sonst an niemanden wenden können. Sie agiert als Schutzengel und Verteidigerin derer, die sich nicht selbst verteidigen können, während sie gleichzeitig ihre eigene Erlösung sucht.