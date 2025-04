Raab fällt gegen Fußball auf neues Tief

Quotennews

In der letzten Woche setzte es für den zurückgekehrten Entertainer einen Tiefschlag, den er gestern nochmal unterbot.

In den letzten Wochen ging es kontinuierlich bergab für Stefan Raab und seinam Mittwochabend. Letzten Mittwoch geschah gegen starke XY-Konkurrenz dann tatsächlich das, was bereits bedrohlich über der Sendung schwebte – man fiel im Angesicht von 9,1 Prozent Marktanteil in die Einstelligkeit bei den Werberelevanten.Sieben Tage später nun sah es nun noch etwas schlechter aus als letzte Woche. Es waren 0,44 Millionen aus der Zielgruppe, die dafür verantwortlich waren. Man kam letztendlich auf eine Verringerung auf ernüchternde 8,9 Prozent. Auch bei Gesamtpublikum gelang Raab keine Verbesserung: Mit 0,93 Millionen Zuschauer fiel die Sendung unter die magische Millionen-Marke. Der Marktanteil lag bei ganz schwachen 3,9 Prozent. Ob die Lage sich ohne Fußball-Konkurrenz wieder aufhellen wird, zeigt das Promi-Special nächste Woche.Im Anschluss gab es zunächst die Nachrichtensendungzu sehen. Hierfür blieben noch 0,27 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren dran und brachten einen sehr niedrigen Anteil von 6,0 Prozent hervor.hielt das Ergebnis zu später Stunde schließlich mit 0,27 Millionen Werberelevanten exakt und konnte den Marktanteil so auf mäßige 10,2 Prozent steigern. Insgesamt sahen die beiden Magazine 0,64 und 0,71 Millionen Zuschauer, sodass nach(3,1%) der Marktanteil auf 5,4 Prozent stieg.