Primetime-Check

Wie performte Stefan Raab gegen die Fußballkonkurrenz im DFB-Pokal?

Gestern war erneut eine Fußballdominanz zu beobachten: Die beim Gesamtpublikum erfolgreichste Sendung war demzufolge daszwischen Stuttgart und Leipzig, das vom Zweiten übertragen wurde. Insgesamt versammelte es 6,11 Millionen Interessierte zu starken 26,4 am entsprechenden Markt, womit der Primetime-Sieg verbunden war. Behaupten lässt sich das auch für die jüngere Zuschauerschaft, die mit 1,53 Millionen und unschlagbaren 31,2 Prozent vertreten war.Im Ersten kristallisierten sich noch 4,53 Millionen Gesamt-Zuschauende heraus. Schöne 18,4 Prozent Marktanteil waren mit einer Krimi-Wiederholung am dazugehörigen Markt zu holen. Bei den Jüngeren wollte die dort gezeigte Film-Wiederholungviel weniger verfangen - 4,5 Prozent durch 0,22 Millionen ergaben sich dort nur. RTL konnte sich immerhin noch den zweiten Rang bei den Jüngeren sichern. Durchwachsene 8,9 Prozent (0,44 Millionen der Jüngeren) fürergaben sich. Insgesamt übrigens nur ganz schwache 3,9 Prozent (0,93 Millionen).Konkurrenz-Kanal ProSieben machte es den Kölnern dieses Mal dabei deutlich leichter, denn statt der Topmodels wurde nur eine Clipshow mit dem Namenruntergespult. Für jenes Format ließen sich lediglich 0,22 Millionen 14-49-Jährige und mickrige 4,6 Prozent binden. Die Älteren waren auch nur in lächerlicher Anzahl vertreten – 2,3 Prozent bei 0,54 Millionen lagen weit hinter den Öffis und RTL.Ein großer Aufschlag war derweil die Sat.1-Primetime mitnicht, welches nur zu durchwachsenen Resultaten fähig war: Mittelprächtige 7,7 Prozent der Umworbenen und mäßige 6,9 Prozent der Älteren schalteten zu. Reichweitenmäßig bewegte sich die Competition bei 0,37 und 1,57 Millionen auf recht bescheidener Flughöhe.VOX fuhr noch niedrigere Ergebnisse ein. Dort kam es durch die Wiederverwertung des Streifensaus 2015 durch 6,4 Prozent und 0,37 Millionen Werberelevanten zu einem Ergebnis, das ok ist, und wenigstens vor dem ganz schwachen ProSieben lag. Auch RTLZWEI hatte in Gestalt seinerwenig zu lachen, die mit 0,13 und 0,18 Millionen Werberelevanten zu desolaten 2,6 und gräulichen 3,7 Prozent mit zwei Folgen ziemlich verhallte. Kabel Eins wiederholte, welcher vor mäßigen 4,4 Prozent ermittelte. Es war ein Wert, der aus 0,21 Millionen 14-49-Jährigen folgte.