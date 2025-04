Sat1-Ärztin von UFA-Doppelmacht erdrückt

Quotennews

Erwischte die «Landarztpraxis» gegen AWZ und GZSZ einen ihrer besseren oder schlechteren Tage?

Der Programmslot um 19.00 Uhr ist sicher einer der umkämpftesten. Nicht nur kontinuierlich erfolgreiche Evergreens wieaus dem Hause UFA buhlen hier um die Gunst des Publikums, sondern auch Sat.1 ist mit der Telenovelavor einiger Zeit wieder in das Quotenrennen eingestiegen. Das RTL jedoch vorne liegen würde, war vorher bereits klar, doch wie stark?Ganz vorne lag wie zu erwarten natürlich der Soap-Klassiker, der auch gestern ein starkes Resultat von 16,3 Prozent bei 0,58 Millionen Zuschauenden aus der Zielgruppe vorweisen konnte. Im Vorfeld erwischtemit 11,4 Prozent (0,30) einen recht passablen Tag, der ausbaufähig ist, aber in Ordnung geht. Beim Gesamtpublikum holten die Geschichten aus Berlin 8,3 Prozent (1,80 Millionen), die aus Essen 8,1 Prozent (1,51 Millionen)Caro Frier mit ihrererlebte im Gegenzug einen mittelprächtigen Tag, hier wurden dieses Mal durchwachsene 5,5 Prozent zu 0,14 Millionen gemessen, die selbstredend nicht ausreichten, um Sat.1 an RTL vorbeizubringen. In den Tagen und Wochen zuvor lief es immerhin nicht ganz so schlecht, wie noch vor einiger Zeit, man konnte sich temporär immerhin der 6%-Marke annähern. Auch bei dieser Serie lohnt noch der Blick auf die Gesamtreichweite, die sich gestern auf 0,78 Millionen respektive 4,3 Prozent Marktanteil belief.