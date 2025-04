Das Erste findet Sendeplatz für Jakobsweg-Krimi

TV-News

Die neue Krimireihe inszenierte Adolfo J. Kolmerer, der auch schon «Oderbruch» drehte.

Eigentlich hatte Das Erste den Kriminalfilm «Der Galicien-Krimi: Die Tote vom Jakobsweg» (Arbeitstitel) für den Samstagabend bestellt. Unter Adolfo Kolmerer, der das Drehbuch des verstorbenen Xaō Seffcheque sowie der Regisseurin und Drehbuchautorin Lina Viktoria Schmeink im September 2024 verfilmte, wurde mit dem deutsch-britischen Schauspieler Michael Epp gearbeitet.Die Produktion von Turbino Studios ist jetzt am Donnerstag beheimatet. Die erste Folge vonwird am 22. Mai 2025, um 20.15 Uhr gesendet. In weiteren Rollen sind Dirk Borchardt, Mercedes Müller, Henriette Richter-Röhl und Adrian Grünewald zu sehen sein. Adolfo J. Kolmerer hat zuletzt die Serie «Oderbruch» für Das Erste inszeniert.Zwei Pilger finden am Cabo Fisterra, wo der Jakobsweg endet und der Atlantik an die Steilküste brandet, eine Frauenleiche: Sofía Serrano (Sylvana Seddig), Mitarbeiterin des Pilgerbüros in Santiago de Compostela. Der frisch aus der Großstadt Valencia ins raue Galicien versetzte Hauptkommissar David Acosta (Michael Epp) übernimmt in der abgelegenen Dienststelle seinen ersten Fall. Mit der Versetzung will der Workaholic den Kontakt zu seiner Ex-Frau Paola (Henriette Richter-Röhl) und seiner 15-jährigen Tochter (Padmé Hamdemir) aufrechterhalten. Dabei führt eine Spur David und sein Team – den erfahrenen Kommissar Adrián Martinz (Dirk Borchardt), der sich seinem Vorgesetzten nur ungern unterordnet, und die selbstbewusste Kommissarin Mercédes Navarro (Mercedes Müller) – zu dem geheimnisvollen Pilger Carmelo (Max Befort). Dieser entpuppt sich als Krimineller mit Verführungskünsten. Während er vor der Polizei flüchtet, kriselt es innerhalb des Teams. Während der erfolgsverwöhnte David unter Druck gerät, ahnt er nicht, dass ihm eine persönliche Hiobsbotschaft bevorsteht. Trotz wachsender Spannungen deckt das Policía-Trio ein mörderisches Geflecht aus Liebe, Eifersucht und Erpressung auf.