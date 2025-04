Mit Reality-Duos: «Crash Games» kehrt zurück

TV-News

ProSieben hat sich das Show-Comeback gesichert, für das derzeit noch das Casting läuft. Gesucht werden Duos, die gegen Zweier-Teams aus dem Reality-TV antreten sollen.

In dieser Woche machte ein Bewerbungsaufruf für neue Folgen der Action-Gameshowdie Runde, die zwischen 2014 und 2015 bei ProSieben lief und seither immer wieder als Wiederholung die Programmränder des Privatsenders füllt. Auch für das Show-Comeback werden Duos gesucht, die sich „einem gnadenlosen Outdoor-Parcours voller irrwitziger Team-Spiele“ stellen müssen, wie es in der Ankündigung heißt. „In verrückten Spielrunden und einem epischen Finale müssen die Kandidaten Geschick, Strategie, Teamplay und Humor beweisen“, so das Konzept der Sendung, bei der es vor allem um „Selbstironie“ gehe, wie Banijay Productions Germany beschreibt, vor allem die Bereitschaft, Ziel von Schadenfreude zu werden, meinen dürfte.Wer am geschicktesten durch den «Crash Games»-Parcours kommt und dabei die wenigsten Fails kassiert, hat am Ende die Chance auf den Sieg und 20.000 Euro Preisgeld. Im Gegensatz zu den rund zehn Jahre alten Folgen hat sich das Produktionsunternehmen zudem einen neuen Twist einfallen lassen. Die Duos treten gegen Zweier-Teams aus dem Reality-TV an. Welche Stars und Sternchen mitmachen werden, ist nicht bekannt. Die Aufzeichnungen sollen im Sommer stattfinden.Auch ob Peter Rütten wieder die Kommentare aus dem Off sprechen wird, ist offen. Geklärt hat sich inzwischen der übertragende Sender: ProSieben wird die «Crash Games»-Neuauflage ausstrahlen, wie man dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte. Ein Termin für die Ausstrahlung nannte man nicht.