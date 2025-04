«Kampf der Realitystars» startet ab Mai in neue Runde

TV-News

Arabella Kiesbauer empfängt 22 Stars und Sternchen am thailändischen Traumstrand. Mit dabei sind unter anderem Martin Semmelrogge, Linda Nobat und Anouschka Renzi.

RTLZWEI hat der Starttermin der sechsten Staffel des Reality-Leuchtturmangekündigt, für die der Grünwalder Sender Arabella Kiesbauer als Moderatorin der „Stunde der Wahrheit“ verpflichtet hatte ( Quotenmeter berichtete ). Kiesbauer folgt in dieser Rolle auf Cathy Hummels, die die Show im vergangenen Herbst „im besten Einvernehmen“ nach fünf Staffeln verlassen hatte. „Am meisten freue ich mich auf Drama und Emotionen und darauf, dass ich mit dem Schürhaken nochmal ins Feuer stechen darf“, so Kiesbauer.Los geht der Kampf um 50.000 Euro ab dem 7. Mai immer mittwochs um 20:15 Uhr. Vorab stehen die Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung auf RTL+ zum Streamen bereit. Derweil hat RTLZWEI auch verraten, wann die 22 Reality-Stars „Schiffbruch am Traumstrand“ erleiden. Mit dabei sind Schauspieler Martin Semmelrogge, Ex-Fußballer Ailton, «GNTM»-Kandidatin Giuliana Farfalla, «Bachelor»-Teilnehmerin Linda Nobat sowie Schauspielerin Anouschka Renzi.Außerdem kämpfen «Promi Big Brother 2017»-Sieger Jens Hilbert, Dennis Lodi («Make Love, Fake Love»), Daymian Weiß («Willkommen bei Familie Weiß»), Reality-Persönlichkeit Can Kaplan, Ex-Erotikdarstellerin und Politikerin Annina Semmelhaack, «Fame Fighting»-Queen Hati Suarez, «Unter uns»-Schauspieler Stephen Dürr, Promi-Büßerin Anita Latifi, «Beauty & The Nerd»-Kandidatin Christin Okpara, «taff»-Protagonistin Pinar, «Prince Charming»-Darsteller Martin Angelo, die österreichische Reality-Darstellerin Tara Tabitha, Shawne Fielding-Williams, «Alles was zählt»-Schauspieler Bela Klentze, Laura Lettgen («Are You The One – Realitystars in Love»), «B:REAL»-Star Jona Steinig und «Die Fussbroichs»-Reality-Urgestein Frank Fussbroich um den Titel „Realitystar 2025“. «Kampf der Realitystars» wird von Banijay Productions Germany produziert.