Ab 2027 wird der Stunt-Oscar vergeben

Kino-News

Academy Awards wird auch eine neue Kategorie verliehen. Zuletzt kam die Kategorie Casting hinzu.

Der Verwaltungsrat der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gab heute die Einführung eines jährlichen Academy Awards für Stunt-Design-Leistungen bekannt, der mit der Verleihung des 100. Academy Awards für Filme, die 2027 in die Kinos kommen, beginnt. Mehr als 100 Stunt-Profis sind Mitglieder der Produktions- und Technologieabteilung der Academy.„Seit den Anfängen des Kinos ist Stuntdesign ein integraler Bestandteil des Filmemachens“, so Bill Kramer, CEO der Academy, und Janet Yang, Präsidentin der Academy. “Wir sind stolz darauf, die innovative Arbeit dieser technischen und kreativen Künstler zu würdigen, und wir gratulieren ihnen zu ihrem Engagement und ihrer Hingabe, mit der sie dieses wichtige Ereignis erreicht haben“.Detaillierte Regeln für die Nominierungs- und Abstimmungskategorien für den Hauptpreis werden 2027 zusammen mit den vollständigen Regeln für die 100. Oscar-Verleihung bekannt gegeben. Die Details der Preisverleihung werden zu einem späteren Zeitpunkt vom Board of Governors und dem Management der Academy festgelegt.Als letzte neue Preiskategorie wurde 2024 „Achievement in Casting“ eingeführt, die mit den 98. Academy Awards für Filme, die 2025 in die Kinos kamen, begann.