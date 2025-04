Zsa Zsa Hansen steigt bei «Die Spreewaldklinik» ein

Köpfe

Die Schauspielerin aus Berlin war zuletzt im Spielfilm «Ein Abend im Dezember» im Kino zu sehen.

Im Spreewald laufen die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Spreewaldklinik. Jetzt gab Sat.1 bekannt, dass die Schauspielerin Zsa Zsa Hansen, bekannt aus dem Kinofilm «Ein Abend im Dezember» von Matthias Kreter, eine Nebenrolle spielt. Hansen war auch in Anika Deckers «Liebesdings» zu sehen. Vor fünf Jahren war sie in Helena Hufnagels «Generation Beziehungsunfähig» zu sehen. Derzeit werden 126 neue Folgen von der ndf Hamburg produziert.Darin spielt Zsa Zsa Hansen Fiona Wemuth. Nach einer Tierschutzaktion wird die Tochter des Chefarztes Dr. Wemuth (Karsten Speck) in die Notaufnahme der Spreewaldklinik eingeliefert. Zunächst gibt die junge Frau einen falschen Namen an, damit ihr Vater nichts von ihrem Klinikaufenthalt erfährt. Doch die Heimlichtuerei hält nicht lange an und der forsche Chefarzt erfährt von den Eskapaden seiner Tochter. Grund genug für Dr. Wemuth, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und seine Tochter vor weiteren Dummheiten zu bewahren. Er bietet seiner rebellischen Tochter die Chance, Verantwortung zu übernehmen.Ein mysteriöser Brief von Lea (Sina Valeska Jung) stellt das Leben der angehenden Krankenschwester Nico (Isabel Hinz) auf den Kopf. Nico beschließt, sich von Lea zu distanzieren, was ihr sehr schwer fällt. Doch das ist nicht das einzige, was Lea Kopfzerbrechen bereitet: Das plötzliche Auftauchen von Mona (Maja Lehrer) und ihrem Sohn Timmy (Noam Butzner) stellt ihre noch frische Beziehung zu Erik (Daniel Buder) auf eine harte Probe. Außerdem sorgt der neue Arzt Dr. Mark Engelhardt (Jan Hartmann) für Aufregung in der Klinik. Charismatisch und attraktiv stellt er mit seiner zielstrebigen und selbstbewussten Art nicht nur das Personal auf die Probe, sondern wird auch zur Gefahr für die bestehende Beziehung von Lea und Erik. ....