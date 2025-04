«Southern Fried Lies»-Special kommt Ende April

US-Fernsehen

Peacock und Oxygen strahlen die Sendung über eine stürmische Romanze mit Todesfall aus.

Oxygen reist nach Camden, Ark., einer ruhigen, idyllischen Stadt, in der das Einzige, was noch schwüler ist als die Luftfeuchtigkeit, der Tratsch ist. Als jedoch einer der reichsten Männer von Camden auf mysteriöse Weise stirbt, wird diese eng verbundene, ländliche Gemeinde von einem Netz aus Lügen überwältigt, wodurch Familien zerstört und die Stadt für immer verändert werden. Die zweistündige Sondersendungwird am Sonntag, den 27. April um 18 Uhr auf Oxygen ausgestrahlt und ist ab dem 29. April auf Peacock als Stream verfügbar.Donna Herring, inoffizielle Bürgermeisterin von Camden und stolze Mutter der Schönheitskönigin Alex, glaubt, dass der einzige Mann, der Alex' Zuneigung verdient, der Lokalheld Matt Jacobs ist. Matt hat als Überlebender der Explosion auf der Ölplattform Deepwater Horizon eine hohe Abfindungssumme erhalten, was ihn zu einem der reichsten und damit begehrtesten Junggesellen der Stadt macht. Nach Matts unerklärlichem Tod hinterlässt er in seinem Testament den Großteil seines Vermögens Alex und nur sehr wenig seinem einzigen Kind, seinem jugendlichen Sohn Jordan. Nachdem bekannt wird, dass Donna Matts Testament gefälscht hat, beginnen die Strafverfolgungsbehörden mit ihren Ermittlungen. Als sie über das Wirtschaftsverbrechen hinausgehen, decken sie eine heimliche Geliebte und andere unerklärliche Todesfälle auf und fragen sich, ob möglicherweise etwas Schlimmeres im Spiel sein könnte.Donna hat zu all dem viel zu sagen, und sie ist nicht die Einzige, die redet. «Southern Fried Lies» gibt Einblicke in die Sichtweisen derjenigen in der Gemeinde, die am stärksten von Matts Tod und Donnas doppelzüngigem Handeln betroffen sind. Neben Donna kommen auch Matts Sohn Jordan, der leitende FBI-Agent, der Gerichtsmediziner der Stadt und andere zu Wort, um ihre Sicht der Ereignisse zu schildern, während die Dokumentation alle Wendungen des Falls untersucht. Dennoch bleiben viele Fragen unbeantwortet, aber Geheimnisse (und Leichen) bleiben nicht lange verborgen. Es besteht immer noch die Hoffnung, dass jemand sie beantworten kann.«Southern Fried Lies» wird von Scout Productions und Cypress Trail Films produziert. Rachel Reid Holbrook führt Regie. Joel Chiodi, David Collins, Rob Eric und Eric Korsh von Scout Productions sind ausführende Produzenten. Holbrook, Rajal Pitroda, Jon Crawford und Gabe Mayhan von Cypress Trail Films sind ausführende Produzenten. Carolyn Day ist ebenfalls ausführende Produzentin, Trent Johnson ist der Produzent.