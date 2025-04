«Summer of 69» startet am 9. Mai

US-Fernsehen

Jillian Bell hat den Hulu-Spielfilm mit jungen Darstellern gedreht.

Der Hulu-Originalfilmwird am 9. Mai auf Hulu Premiere feiern. Unter der Regie von Jillian Bell zeigt der Film ein Ensemble aus Chloe Fineman («Saturday Night Live»), Sam Morelos («That '90s Show»), Charlie Day («It's Always Sunny in Philadelphia»), Paula Pell («Girls5eva»), Liza Koshy («A Family Affair»), Nicole Byer («Nailed It!») und vielen mehr.Eine unbeholfene Highschool-Schülerin engagiert eine exotische Tänzerin, um ihr dabei zu helfen, ihren langjährigen Schwarm vor dem Abschluss zu verführen, was zu einer unerwarteten Freundschaft und Lektionen in Selbstvertrauen, Akzeptanz und Erwachsenwerden führt. Eine talentierte Tänzerin mit einer wilden Seite, die ihren geliebten Club vor der Zwangsvollstreckung retten muss. Santa Monica findet in Abby eine unerwartete Verbündete, die sich bereit erklärt, ihr zu helfen, im Gegenzug für einen Crashkurs in Sachen Selbstvertrauen. Sie entdeckt, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie dachten, und schmieden eine Schwesternschaft, die sie weit über diesen unvergesslichen Sommer hinaus begleiten wird. Abby, eine sozial unbeholfene Gamerin, gerät in eine verzwickte Situation, als sie feststellt, dass ihr Schwarm endlich in der letzten Schulwoche Single ist. Um den Mann ihrer Träume zu bekommen, muss sie eine Stripperin aus der Gegend engagieren, die ihr beibringt, was sie über Sex nicht weiß ... nämlich alles. Der umgänglicher und gutaussehender Fußballspieler Max, für den Abby seit der dritten Klasse schwärmt. Als seine Lieblingssexstellung enthüllt wird, muss Abby alles versuchen, um den Mann ihrer Träume zu bekommen. Auch wenn das bedeutet, von 0 auf 69 zu gehen.«Summer of 69» wird von Jillian Bell inszeniert, die auch zusammen mit Liz Nico und Jules Byrne das Drehbuch geschrieben hat. Der Film wird von Jeremy Garelick, Will Phelps, Molle DeBartolo, Jillian Bell, Breanna Bell-Singer, Matt Skiena, Adam Goodman und Lucas Carter produziert.