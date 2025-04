«Terra X» beleuchtet Musik

TV-News

Die zweiteilige Dokumentation verbindet Musik und Lebensgefühl.

Am Sonntag, 4. Mai 2025, und Sonntag, 11. Mai 2025, strahlt das ZDF die zweiteilige Dokumentationvon Florian Hartung aus. Der Zweiteiler ist auf dem Sendeplatz von «Terra X» um 19.25 Uhr zu sehen. Ab dem 30. April 2025 sind die Filme in der ZDFmediathek abrufbar.Mit dem hörbaren Urknall entdecken Wissenschaftler auch die Geburtsstunde der Musik. Der erste Ton der Welt ist so alt wie das Universum selbst. Vor mehr als 165 Millionen Jahren erzeugen Grillen den ersten Rhythmus. Vor rund 30.000 Jahren folgt die Melodie – als Singsang der Mutter für ihr Kind. Seit der Mensch begann, aus Geräuschen, Rhythmen und Klängen Melodien zu formen, beeinflusst Musik das Leben jedes Einzelnen - vom Mutterleib bis zum Tod.Zu den stärksten Motiven der Musik gehört die Liebe. Das älteste bekannte Liebeslied wurde in einem ägyptischen Grab gefunden. Musik hilft den Teilnehmern der "Endurance"-Expedition von Ernest Shackleton, ihre katastrophale Situation zu überstehen. Als ihr Schiff im Eis der Antarktis festsitzt, singt die Mannschaft im Bauch des Schiffes jeden Abend zum Banjo. Nur so, so berichten viele später, hätten sie überlebt.