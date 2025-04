RTL Crime startet «Escaping Utopia»

TV-News

Die dreiteilige Serie beschäftigt sich mit der neuseeländischen Gemeinde von Gloriavale.

von Warner Bros. International Production New Zealand findet seinen Weg zum Pay-TV-Sender RTL Crime . Die erste Folge wird am Mittwoch, den 21. Mai um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die weiteren Folgen folgen am 28. Mai und am 4. Juni 2025. In der Sendung geht es um die neuseeländische Gemeinde Gloriavale.Die Gloriavale Christian Community ist eine kleine und isolierte Sekte in Haupiri an der Westküste der Südinsel Neuseelands. Bei der Volkszählung 2023 wurde eine Bevölkerung von etwa 468 Personen festgestellt. Die Gemeinde besteht seit 1991 auf einem Grundstück, das dem eingetragenen gemeinnützigen Christian Church Community Trust gehört.Gloriavale wurde 1969 von dem reisenden Evangelisten Neville Cooper („Hopeful Christian“) gegründet. Die Gruppe begann als Springbank Christian Community und gründete in den 1990er Jahren eine Siedlung namens Gloriavale in der Region West Coast auf der Südinsel. Die Gloriavale Christian Community wurde zu einer sich selbst tragenden Sekte mit einer eigenen Schule und verschiedenen landwirtschaftlichen, touristischen und Transportunternehmen, einschließlich einer kurzlebigen Fluggesellschaft namens Air West Coast.