Comedy-Special von Brett Goldstein erscheint

Die Produktion von HBO wird am 26. April 2025 erstmals ausgestrahlt.

Das HBO-Comedy-Specialwird am Samstag, den 26. April, um 22:00 Uhr auf HBO debütieren und auf Max gestreamt werden können. Der Emmy-Gewinner, Schauspieler, Autor und Comedian Brett Goldstein bringt seinen unwiderstehlichen Charme und seinen schnellen Verstand für sein erstes HBO-Stand-up-Special in die USA.Goldstein, der vor allem für die Erfolgsserien «Ted Lasso» und «Shrinking» bekannt ist, legt seine gereizte Roy-Kent-Fassade ab, um seine urkomischen Ansichten über Liebe, Sex, Männlichkeit, die «Sesamstraße» und alles dazwischen zu teilen. «Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life» wurde im Bergen Performing Arts Center gedreht und bietet die Gedanken eines Comedy-Veteranen am schönsten Ort der Welt ... New Jersey.Brett Goldstein – eine bahnbrechende britische Kreativkraft auf und abseits der Leinwand – hat sich zu einem der gefragtesten Multitalente Hollywoods entwickelt. Goldstein wird als nächstes an der Seite von Imogen Poots in dem Film «All of You» die Hauptrolle spielen, bei dem er auch als Produzent und Co-Autor tätig war. Das humorvolle und herzzerreißende Liebesdrama, das später in diesem Jahr weltweit auf Apple TV+ debütiert, feierte seine gefeierte Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival 2024, gefolgt vom BFI London Film Festival. Brett ist derzeit in der Produktion für seine Hauptrolle neben Jennifer Lopez in der respektlosen romantischen Komödie «Office Romance», die er auch produziert und zusammen mit Joe Kelly geschrieben hat. Er hat außerdem die Produktion des neuesten Dramas des gefeierten ungarischen Filmemachers Kornél Mundruczó, «At the Sea», an der Seite von Amy Adams und Murray Bartlett abgeschlossen.