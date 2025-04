Zwei neue Darstellerinnen für «Pride and Prejudice»

US-Fernsehen

Emma Corrin und Olivia Colman spielen Elizabeth Bennet und Mrs. Bennet in der Netflix-Serie.

Der aus Los Gatos stammende Streaming-Service Netflix arbeitet an der Verfilmung von. Der Kultroman von Jane Austen wird erneut verfilmt. Nachdem «Slow Horses»-Darsteller Jack Lowden schon Mr. Darcy spielen darf, haben Emma Corrin für Elizabeth Bennet und Olivia Colman für Mrs. Bennet unterzeichnet.„Dolly wird Jane Austens ikonische Geschichte für ein Publikum zum Leben erwecken, das sie schätzt, und gleichzeitig eine neue Generation dazu inspirieren, sich zum ersten Mal in Austen zu verlieben“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Elizabeth Bennet zu spielen ist eine einmalige Gelegenheit“, sagte Corrin in einer Erklärung. “Diese ikonische Figur zusammen mit Olivia und Jack mit Dollys phänomenalen Drehbüchern zum Leben zu erwecken, ist wirklich die größte Ehre. Ich kann es kaum erwarten, dass sich eine neue Generation wieder in diese Geschichte verliebt.“Die Autorin Dolly Alderton fügte hinzu: „Nur einmal pro Generation hat eine Gruppe von Menschen die Möglichkeit, diese wunderbare Geschichte neu zu erzählen, und ich bin sehr glücklich, ein Teil davon zu sein. Jane Austens «Pride and Prejudice» ist die Blaupause für romantische Komödien – es war eine Freude, wieder in die Seiten dieses Buches einzutauchen, um sowohl vertraute als auch neue Wege zu finden, dieses beliebte Buch zum Leben zu erwecken. Unter der Regie von Euros Lyn und mit unserer herausragenden Besetzung freue ich mich sehr darauf, diese urkomischen und komplizierten Charaktere all jenen neu vorzustellen, für die „Stolz und Vorurteil“ ihr Lieblingsbuch ist, und all jenen, die Lizzy und Mr. Darcy noch kennenlernen müssen.“