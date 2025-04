CBS verliert «Wheel of Fortune»-Klage

Vermischtes

Außerdem urteilte die Jury, dass Sony auch bei «Jeopardy» Recht bekommt.

Am Donnerstag ist die Entscheidung im Rechtsstreit zwischen CBS und Sony Pictures Television um die Rechte anundgefallen. Dies ist vor allem ein Rückschlag für das CBS Television Network, das die Shows sehr erfolgreich an seine Affiliates vermarktet hat. Wie „Variety“ berichtet, lehnte Richter Kevin Brazile die einstweilige Verfügung ab.„Das Gericht ist der Ansicht, dass Sony das Recht hat, die Vertriebsvereinbarungen im August 2024 nach eigenem Ermessen zu kündigen“, schrieb der Richter. CBS sieht das anders: „Dies ist nur eine vorläufige Entscheidung, die auf unvollständigen Beweisen basiert, nicht auf dem Ergebnis des gesamten Falles“, sagte ein Sprecher von CBS Media Ventures in einer Erklärung. “Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Hauptsache Recht bekommen werden, sobald alle Beweise im Prozess gehört wurden. In der heutigen Entscheidung hat das Gericht selbst die Abwägung der Schadenspotentiale zugunsten von CBS anerkannt, so dass wir das Berufungsgericht bitten werden, das Verfahren auszusetzen, bis über unsere Berufung entschieden ist.“Sony Pictures Television kommentierte: "Wir sind mit der heutigen Entscheidung des Gerichts zufrieden und freuen uns darauf, unsere Shows Jeopardy! und Wheel of Fortune an die über 200 Sender in den USA und weltweit zu vertreiben, die diese Programme lizenziert haben und sich auf sie verlassen, sowie an die Millionen von Fans, die diese beliebten Spielshows jede Woche sehen", sagte das Unternehmen.