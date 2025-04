Am 25. Mai startet «The Librarians: The Next Chapter»

US-Fernsehen

Callum McGowan spielt die Hauptrolle in der neuen Serie des Senders TNT.

TNT startet, den Spin-off der gefeierten Original-Fernseh- und Filmreihe, die die Abenteuer der Hüter eines magischen Aufbewahrungsortes der mächtigsten und gefährlichsten übernatürlichen Artefakte der Welt verfolgte, mit einer Premiere an zwei Abenden, die am Sonntag, dem 25. Mai, im Anschluss an die Berichterstattung über die NBA-Playoffs beginnt. Die nächste Folge wird am Montag, dem 26. Mai, nach der Berichterstattung über die NHL-Playoffs ausgestrahlt, und die folgenden Folgen werden weiterhin Montagsabend ausgestrahlt.«The Librarians: The Next Chapter» wird von Electric Entertainment produziert und dreht sich um Vikram Chamberlain (Callum McGowan), einen ‚Librarian‘ aus der Vergangenheit, der aus dem Jahr 1847 durch die Zeit gereist ist und nun in der Gegenwart festsitzt. Als Vikram zu seinem Schloss in Belgrad, Serbien, zurückkehrt und feststellt, dass es jetzt ein Museum ist, setzt er versehentlich Magie auf dem gesamten Kontinent frei. Mit der Hilfe eines neuen Teams von vielseitigen Helden, darunter ein Experte für Weltgeschichte, ein wissenschaftliches Genie und ein hochqualifizierter Wächter, hat Vikram nur sechs Monate Zeit, um das Chaos zu beseitigen, das er angerichtet hat.Im Laufe der Staffel wird das Team fantastische Abenteuer erleben, darunter eine überraschende Umleitung zu einem Herrenhaus, in dem Morde im Stil von Agatha Christie stattfinden, eine Zeitreise zurück in die Zeit von König Artus in Camelot und sogar eine Begegnung mit dem ersten Vampir überhaupt.„Die Originalserie «Librarians» war vier Staffeln lang eine der bestbewerteten Serien auf TNT, und wir freuen uns sehr, «The Next Chapter» mit all den fesselnden Abenteuern, der legendären Magie und dem Mystischen, das die Fans lieben, in unser Netzwerk zu bringen“, sagte Jason Sarlanis, Präsident von Turner Networks. „Dieser neue Teil der beliebten Franchise-Reihe unterstreicht unser Engagement für hochwertige Drehbuchinhalte, die das Drama, das Abenteuer und den Nervenkitzel bieten, den unsere Zuschauer von einem TNT-Original erwarten.“„Das Universum von «The Librarians» hat sich erweitert und wir freuen uns sehr, diese aufregende Staffel von «The Next Chapter» zu präsentieren!“, sagte Dean Devlin, ausführender Produzent und Regisseur. “Wir sind zuversichtlich, dass die Fans diese neuen Charaktere lieben werden und dass ein ganz neues Publikum in diese wunderbare und magische Welt verführt wird.“In der 12-teiligen Serie sind McGowan («Jamestown»), Jessica Green («The Outpost»), Olivia Morris («Hotel Portofino») und Bluey Robinson («Britannia») zu sehen. Caroline Loncq («Mammals») spielt eine Gastrolle. Christian Kane wird seine Rolle als „Jacob Stone“ in einer Gastrolle wiederholen. Die Serie wird von Electric Entertainment produziert. Dean Devlin ist Showrunner und ausführender Produzent, zusammen mit Marc Roskin und Rachel Olschan-Wilson von Electric Entertainment. Noah Wyle ist Produzent. Mark Franco von Electric Entertainment und Jonathan English von Balkanic Media sind ebenfalls als Produzenten tätig.