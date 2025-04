Channel 4 dreht «Summerwater»

England

Emmy-Preisträgerin Dougray Scott und Shirley Henderson werden in dem Format mitspielen.

Channel 4 hat bekannt gegeben, dass die Emmy-Preisträger Dougray Scott («Crime»), Shirley Henderson («Bridget Jones») und Valene Kane («Blue Lights») die Besetzung des fesselnden schottischen Dramasanführen werden. Die Dreharbeiten für die sechsteilige Dramaserie wurden kürzlich in Schottland abgeschlossen. Weitere Darsteller sind Arnas Fedaravičius («The White Lotus»), Anna Próchniak («The Tattooist of Auschwitz»), Daniel Rigby («Black Mirror») und Gabriel Scott («Masters of the Air»).«Summerwater» wurde vom Drehbuchautor John Donnelly («The Pass») adaptiert und wird von Robert McKillop («Ludwig») und Fiona Walton («Rebus») inszeniert. Die Serie ist die erste Produktion des in Glasgow ansässigen Indie-Unternehmens Freedom Scripted.Vor dem Hintergrund eines abgelegenen schottischen Ferienparkes am Seeufer startet «Summerwater» und wirft einen Blick auf die schwelenden Spannungen zwischen Urlaubern, die schließlich in einem verheerenden Höhepunkt münden. Die Serie verwebt die Leben mehrerer Familien, die sich in ihren unterschiedlichen Hütten mit unausgesprochenen Konflikten, privaten Dilemmata und flüchtigen Momenten der Schönheit auseinandersetzen müssen. Die Geschichte geht auf dramatische Ereignisse im Leben der Hauptfiguren vor ihrem Urlaub zurück, die möglicherweise Konsequenzen für die Gegenwart haben.