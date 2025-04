«Mayfair Witches» bekommt neue Folgen

US-Fernsehen

Thomas Schnauz wird mit seinem Team eine dritte Runde herstellen.

AMC Networks gab die Verlängerung vonfür eine dritte Staffel bekannt, die in Salem, Massachusetts, starten wird. Der mit dem Emmy-Award ausgezeichnete Produzent und Autor Thomas Schnauz («Breaking Bad») wird in der dritten Staffel als Co-Showrunner mit Esta Spalding zusammenarbeiten. Die dritte Staffel wird tiefer in die Mythologie der Hexerei eintauchen, neue „verzauberte“ Familien vorstellen und einige der historischen Ereignisse von Salem, der berüchtigten Stadt der Hexenprozesse und Folklore, aufgreifen.Die zweite Staffel von «Mayfair», der zweiten Serie in Anne-Rices-Immortal-Universe von AMC Networks, endete am 2. März und gehört nach wie vor zu den Top-Serien auf AMC+ in Bezug auf Zuschauerzahlen und Abrufe. In der Serie sind unter anderem Alexandra Daddario, Harry Hamlin, Tongayi Chirisa und Alyssa Jirrels zu sehen.„Die Dramatik und Komplexität der «Mayfair»-Familie ist nach wie vor eine faszinierende und bezaubernde Quelle für Geschichten, und die Erweiterung dieser Geschichte vor dem Hintergrund von Salem, einem historischen Zufluchtsort der Hexerei, ist ein aufregendes nächstes Kapitel für diese Serie und unser größeres Anne-Rice-Universum der Unsterblichen“, sagte Dan McDermott, Präsident für Unterhaltung und AMC Studios bei AMC Networks. „Tom Schnauz hat eine lange Geschichte mit AMC und wir freuen uns, ihn zusammen mit der talentierten Esta Spalding und unseren «Mayfair»-Darstellern für eine Staffel zu gewinnen, in der wir eine größere Welt der Hexerei und der Geheimnisse der «Mayfair»-Familie erkunden werden, während wir dieses dynamische Franchise weiter ausbauen.“Esta Spalding sagte: „Ich freue mich sehr, Tom Schnauz für die dritte Staffel von «Mayfair Witches» in unserem Team begrüßen zu dürfen. Eine zeitgenössische Variante der Salem-Geschichte, die verspricht, unsere bisher köstlichste zu werden.“Schnauz fügte hinzu: „Ich freue mich unglaublich, bei «Mayfair Witches» wieder mit AMC und Mark Johnson zusammenzuarbeiten. Die Arbeit, die ich bisher mit Esta Spalding an der dritten Staffel geleistet habe, war fantastisch und hat Spaß gemacht, und wir hoffen, dass sich das für Fans und neue Zuschauer der Show auf dem Bildschirm widerspiegelt.“