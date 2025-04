Blockbuster-Battle

Das letzte Mal Daniel Craig als James Bond: «Keine Zeit zu sterben» misst sich in diesem Battle mit der «Men in Black»-Forsetzung ohne Originalbesetzung und ein Kriegsdrama von Michael Bay.

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Molly hat als Kind skurrile Dinge beobachtet, die sie ihr Leben lang nicht vergessen konnte, da ihre Erinnerung nicht geblitzdingst wurde. Um die Wahrheit über Aliens und die mysteriösen Männer in den schwarzen Anzügen herauszufinden, heuert sie bei den Men in Black an und nimmt gemeinsam mit Agent H den Kampf gegen außerirdische Bedrohungen auf. Kein gutes Fazit zog Quotenmeter in seiner Kino-Kritik: „Die Zutaten sind da, doch Regisseur F. Gary Gray kocht sie für «Men in Black: International» nur nochmal neu auf, anstatt sie mit eigenen Ideen abzuschmecken. Das macht den vierten Teil der Alien-Action-Reihe nicht schlecht, aber verzichtbar und vergessenswert – und das ist ja eigentlich noch viel schlimmer.“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)James Bond lebt schon seit einigen Jahren zurückgezogen auf Jamaika. Dort wird er jedoch von seinem alten Freund, dem CIA-Agenten Felix Leiter, aus dem Ruhestand gerissen. Terroristen haben den Wissenschaftler Obruchev aus einem Geheimlabor entführt und dabei die Biowaffe Herakles gestohlen. Nachdem Bond bei seinen alten MI6-Kollegen Informationen eingeholt hat, reist er nach Kuba zu einem Geheimtreffen der Organisation Spectre. Quotenmeter urteilte zum Kinostart über den letzten Daniel-Craig-Bond: „Actionszenen, Bond-Girls, Traumkulissen und ein Held im Smoking – alles ist vorhanden, und doch steuert das 25. Bond-Abenteuer «Keine Zeit zu sterben» in eine völlig andere Richtung, die ins Melodramatische führt. Für viele Fans der falsche Weg.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 7(Warner TV Film, 20:15 Uhr)New Jersey 1941. Die Armee-Piloten Rafe und Danny sind seit ihrer Kindheit beste Freunde. Als Rafe angeblich bei einem Einsatz stirbt, trauern Danny und Rafes große Liebe Evelyn monatelang und kommen sich über die gemeinsame Trauer langsam näher. Doch Rafe kehrt zurück und als die Japaner Pearl Habor angreifen, geht es für die Freunde nicht nur um die Liebe ihres Lebens, sondern um Leben und Tod.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 6