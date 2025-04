Jennifer Lopez moderiert die «American Music Awards 2025»

US-Fernsehen

Dies ist das zweite Mal, dass Lopez die ikonische Preisverleihung moderiert.

Der Weltstar Jennifer Lopez startet am Montag, dem 26. Mai, live vom CBS Television Network und per Streaming auf Paramount+ in den USA, wenn sie als Gastgeberin und Performerin bei der mit Spannung erwarteten Show der(AMAs) 2025 durch den Abend führt. Dies ist das zweite Mal, dass Lopez die ikonische Preisverleihung moderiert. Eine Rolle, die sie erstmals 2015 übernahm, als sie das Publikum mit ihrer unübertroffenen Energie und ihrem atemberaubenden Eröffnungsmedley in ihren Bann zog. Die 51. AMAs versprechen eine Nacht mit unvergesslichen Auftritten zu werden, mit Lopez an der Spitze, die ihren unverkennbaren Stil und ihre magnetische Präsenz auf die Bühne bringt.„Wir freuen uns sehr, Jennifer Lopez wieder als Gastgeberin der American Music Awards begrüßen zu dürfen“, sagte Jay Penske, CEO von Dick Clark Productions. “Jennifers unglaubliches Talent und ihre unvergleichliche Bühnenpräsenz machen sie zur idealen Gastgeberin der Show. Wir wissen, dass sie ihre einzigartige Energie in die offizielle Auftaktfeier des Sommers einbringen wird.“Lopez kündigte ihre Rückkehr als Moderatorin erstmals im vergangenen Herbst bei der hochkarätigen Sondersendung zum 50. Jubiläum der «American Music Awards» auf CBS an. Die vielseitige Medienmogulin ist auf der Bühne der AMAs keine Unbekannte und hat mit mehr als zehn Auftritten in der Show einige der denkwürdigsten Auftritte in der Geschichte der AMAs hingelegt. Lopez' Auftritt bei den AMAs 2025 wird ein aufregender Höhepunkt des Abends sein und verspricht, ihre unvergleichliche Kunstfertigkeit und ihre charakteristische Mischung aus Musik, Tanz und visuellem Spektakel zu präsentieren.