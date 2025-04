Starkes Krimi-Comeback im Zweiten

Quotennews

Nachdem der Freitagabend-Sendeplatz in der Vorwoche den DFB-Damen gewidmet war, durfte gestern «Der Alte» wieder ran. Und der Krimi-Freitag im Zweiten überzeugt sofort wieder.

Für ein Fußball-Länderspiel zur besten Sendezeit am Freitagabend lief es am zurückliegenden Freitag mit «Schottland - Deutschland» und 2,89 Millionen Zuschauern eher verhalten, wenn auch der Marktanteil von 12,7 Prozent aller Ehren wert ist. Abgesehen von diesem Freitag streicht das ZDF im laufenden Kalenderjahr ausnahmslos jeden Freitag Bestwerte mit bewährten Krimi-Formaten ein - und das sollte gestern auch weitergehen.holte sich mit der Folge «Zwischenstation» 4,62 Millionen Zuschauer nach Mainz, das ist schlichtweg die beste Reichweite eines vollwertigen Formats am gestrigen Sendetag, der Marktanteil begeistert geradezu mit 19,9 Prozent knapp unter der 20-Prozent-Marke.Die Story aus dem Münchner Umland gewinnt mit 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen immerhin 5,3 Prozent am entsprechenden Markt, die jungen Zuschauer bleiben gewissermaßen das einzige Manko am Krimi-Freitag im Zweiten. Hier waren die 0,40 Millionen von den DFB-Frauen erreichten jüngeren Zuschauer tatsächlich ein beachtlicher Wert im reinen ZDF-Jahresvergleich - wobei man sich hier selbstverständlich auf den weiteren Verlauf des Abends verlassen kann. Zu absoluten Höchstwerten schraubt ebenfalls seit Wochen ab 22:30 Uhr Oliver Welke das ZDF. Mit derwaren insgesamt 3,83 Millionen Zuschauer zu erreichen, das sind schon mehr als nur schöne 21,0 Prozent am Gesamtmarkt.Das Prunkstück der Satire-Late-Night bleibt aber die Performance der jungen Zuschauer - 1,05 Millionen Jüngere wollen die späte Unterhaltung genießen. So steigt der Marktanteil kurzum auf exzellente 24,0 Prozent. Damit streicht Mainz auch in dieser Zuschauergruppe Bestwerte ein, am ehesten kann noch RTL mit «Let's Dance» und 0,93 Millionen Jüngeren konkurrieren.