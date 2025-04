Primetime-Check

Schnelle Autos oder Helden im privaten Film-Duell, singende Kinder gegen tanzende Promis. Und im öffentlich-rechtlichen kommt «Der Alte» zurück - mit Erfolg?

Am gestrigen Freitagabend holen sich die öffentlich-rechtlichen Sender wie gewohnt die vordergründig besten Zahlen ab. Mit 3,38 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,4 Prozent zeigt sichim Ersten - es können gleichzeitig 0,29 Millionen Jüngere im Alter zwischen 14 und 49 erreicht werden. Ab 21:45 Uhr übernehmen dievor noch 2,28 Millionen Zuschauern, der Marktanteil sinkt damit auf 10,7 Prozent. Im Zweiten kehrt der Krimi-Freitag mitzurück - die neue Story holt sich 4,62 Millionen Zuschauer ins Haus, der Marktanteil überragt die Konkurrenz mit 19,9 Prozent. Bei den Jüngeren passiert weniger Aufregendes - 0,23 Millionen holen 5,3 Prozent. Um 21:15 Uhr übernimmtvor noch 4,18 Millionen Zuschauern und 0,29 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile sinken damit auf 18,0 Prozent und steigen auf 6,4 Prozent.Der private Blickpunkt bleibt trotz deutlichem Abstand das Duell zwischen RTL und Sat.1 . Seit Ende Februar vergleichen sich zur identischen Sendezeitund- mit dem Woche für Woche deutlich besseren Ende für RTL. Auch gestern strichen die tanzenden Promis mit 3,56 Millionen Zuschauern die deutlich höhere Reichweite ein, bei Sat.1 sichern sich die singenden Kinder lediglich 0,95 Millionen Fernsehende. Für Köln ist damit ein Marktanteil von 17,5 Prozent drin, Unterföhring sichert sich 4,4 Prozent. Die Zielgruppe verändert den Ausgang des Duells nicht, RTL begeistert mit 0,93 Millionen Umworbenen, bei Sat.1 sammeln sich lediglich 0,24 Millionen. In Sachen Marktanteil bringt das 22,0 Prozent nach Köln und 5,5 Prozent nach München.Im Film-Duell des gestrigen Freitags stehen sich ProSieben und RTLZWEI gegenüber. Die rote Sieben zeigt «The First Avenger: Civil War» ► , Grünwald stürzt sich auf. Mit den Marvel-Helden sichert sich Unterföhring 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil sieht mit 4,0 Millionen durchaus schön aus. Der Münchner Süden schafft es auf eher magere 0,49 Millionen Fernsehzuschauer, das sind schmale 2,1 Prozent am Markt. Die Zielgruppe ist auch hier keine Überraschung, 0,43 Millionen Werberelevante machen ProSieben zum endgültigen Sieger, RTLZWEI schafft 0,22 Millionen. Die Marktanteile von 9,8 Prozent für ProSieben und 5,0 Prozent für RTLZWEI bestätigen das Ergebnis und den klaren Film-Sieg für Unterföhring.Damit verbleiben noch VOX und Kabel Eins. Die rote Kugel möchtezeigen, Kabel Eins setzt konstant auf mehrere Folgen. Die Auswanderer holen bei VOX 0,70 Millionen Zuschauer ab, davon lassen sich 0,30 Millionen der Zielgruppe zusprechen. In Sachen Marktanteil stützt sich VOX damit auf insgesamt 3,0 Prozent und 6,8 Prozent am entsprechenden Zielgruppen-Markt. «Navy CIS» holt in den ersten beiden Folgen des Abends 0,48 und 0,53 Millionen Zuschauer ab, die Marktanteil ergeben damit 2,1 und 2,3 Prozent. Die Zielgruppe ist hier mit 0,10 und 0,09 Millionen am Start, das sind 2,4 und 2,0 Prozent.