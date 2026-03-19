Kino-News

«Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom» startet im September

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Das Kult-Schaf bekommt sein nächstes Kinoabenteuer und diesmal wird es herrlich schaurig.

Sky und das Animationsstudio Aardman schicken «Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom» am 18. September 2026 ins Kino. Es handelt sich um den dritten Kinofilm rund um das weltbekannte Stop-Motion-Schaf und diesmal schlägt die Geschichte eine deutlich gruseligere, wenn auch gewohnt humorvolle Richtung ein.

Ein mysteriöses, haariges Wesen sorgt für Chaos auf der Farm, während Shaun und seine Herde alles daransetzen, Halloween  und ihr Zuhause  zu retten. Dabei wird nicht nur experimentiert und getüftelt, sondern auch ordentlich improvisiert: Von verrückten Fallen bis hin zu einem überraschend kampfbereiten Schaf ist alles dabei. Wie gewohnt steht die Mischung aus Slapstick, liebevoller Animation und britischem Humor im Mittelpunkt. Bitzer gerät mehrfach in brenzlige Situationen, die Hühner schlagen Alarm  und Shaun selbst scheint diesmal sogar als eine Art verrückter Wissenschaftler aufzutreten.

Produziert wird der Film erneut von Aardman, die seit Jahrzehnten zu den führenden Studios im Bereich Stop-Motion zählen. Neu dabei ist unter anderem Dani Dyer, die erstmals eine Sprechrolle in einem Animationsfilm übernimmt. Regie führen Steve Cox und Matthew Walker, während Mark Burton und Giles Pilbrow das Drehbuch geschrieben haben. Die «Shaun das Schaf»-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Marken des Studios: Die bisherigen Kinofilme waren sowohl kommerziell erfolgreich als auch vielfach ausgezeichnet  unter anderem mit BAFTA- und Oscar-Nominierungen. Auch im Fernsehen bleibt die Figur präsent, mit einer siebten Staffel der Serie, die ebenfalls 2026 erwartet wird.



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