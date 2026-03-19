Luna Wedler über «REM»: Du darfst nicht einschlafen

Interview

In «REM» wird der Schlaf zur tödlichen Falle: Träume verschwinden nicht mehr, sondern bleiben  und könnten das letzte sein, was man erlebt.

Mich hat genau diese Umkehrung gereizt. Schlaf an sich ist nicht für jede Person ein Erholungsort. Zudem beschäftige ich mich privat stark mit den unterschiedlichen Schlafphasen und dem noch wenig erforschten Träumen. Das war ein Hauptgrund für meine Entscheidung dieses Hörspiel zu sprechen.Für mich ist das noch Neuland, es ist meine zweite Sprechrolle. Dass ich viel über Alysees Kindheit und das, was ihr passiert ist, erfahre, gibt mir einen direkten Zugang zu ihrem Inneren. Das habe ich versucht über meine Stimme spürbar zu machen.Es ist wie beim Schauspiel: fallen lassen, ins Gefühl gehen. Im Studio konnte ich mich einfach ausprobieren z.B. Zittern, Tonlagen, Atmung, Geräusche. Für mich war es wichtig mich nicht daran festzubeißen, dass es nur Stimme ist. Außerdem hilft die Regie, die richtige Intensität zu treffen.Meine Stimme steht offensichtlich im Zentrum, aber die Arbeit bleibt grundsätzlich ähnlich: in die Figur eintauchen und mitfühlen. Ohne Kamera kann ich freier und intensiver spielen. Obwohl ich nicht gesehen werde, prägen meine Bewegung, Gestik und sogar Mimik hörbar meine Stimme.Das ist eine sehr schöne Frage, weil genau darin für mich auch der Zauber des Lesens liegt: Wir erschaffen unsere eigenen Bilder. Mit jedem Lesen beim ersten, zweiten, dritten Mal wurde meine innere Bilderwelt klarer und dichter. Beim Einsprechen sind diese Bilder dann ganz natürlich wieder aufgetaucht, was enorm hilft. Es fasziniert mich jedes Mal aufs Neue, wie stark unsere Vorstellungskraft sein kann.Ja, ich glaube schon. Durch den ständigen Wechsel zwischen Realität und Traum verliert man manchmal selbst kurz die Orientierung und fragt sich: Was ist gerade real, was nicht? Und diese zwei Dinge liegen vermutlich ohnehin schon sehr nah beieinander.Ja, vor allem, weil ich mit Alysee gemeinsam dieses dunkle Geheimnis aufdecken und den entstehenden Wahnsinn durcharbeiten musste. Dieses Mitgehen, Aufdecken und der anschließende Versuch, das Ganze wenigstens ansatzweise zu begreifen und zu verdauen, hat mich sehr gefordert.Neu war für mich vor allem, dass ich sieben bis acht Stunden ganz allein im Studio nur mit meinen Kopfhörern und Text stand. Im Grunde spielt man die ganze Zeit mit sich selbst. Mit der Unterstützung der Regie, klar, aber trotzdem: Das ist sehr anspruchsvoll.Beides.Vielleicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich diesem Genre, das für mich noch sehr neu ist, gerecht geworden bin und genau diese Wirkung erzeugen konnte.