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Kleines Land, große Quoten: «Lets Dance» ist auch in Finnland ein Hit

Fabian Riedner von 26. März 2026, 12:12 Uhr

Die finnische Version gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten TV-Formaten des Landes. Trotz deutlich kleinerer Bevölkerung blickt die Tanzshow auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück.

Obwohl Finnland nur 5,6 Millionen Einwohner zählt, ist die Fernsehlandschaft ordentlich ausgeprägt. Hinter dem größten Fernsehsender MTV3 steckt das Unternehmen MTV Oy, das nichts mit Paramount zu tun hat. Bereits seit dem 13. August 1957 sendet das Unternehmen, allerdings erst seit dem Jahr 1993 als eigenständiger Sender. Zuletzt liefern sich Yle TV1 und MTV3 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die finnische Tanzshow heißt «Tanssii tähtien kanssa», die man mit Dance with the Stars übersetzen kann. Das Format basiert wie die US-amerikanische Version und das deutsche «Lets Dance» auf der BBC-Entwicklung «Strictly Come Dancing».



Die 18. Staffel wurde am 31. August 2025 bei MTV3 und MTV Pavillon gestartet und endete mit dem Sieg von Johannes Holopainen am 23. November. Der Schauspieler, der vorwiegend in einheimischen Filmen und Serien mitspielt, wurde mit Katri Riihilahti Sieger. Der YouTuber und Content-Creator Eric Strike Savolainen schnappte sich Silber, während der Fußballer Paulus Arajuuri mit Liisa Setälä immerhin den dritten Platz erreichte. Vappu Pimiä und Ernest Lawson führten durch die zweistündige Show, die in Finnland am Sonntagabend ausgestrahlt wurde.



Bereits die erste Folge war ein Erfolg: 0,69 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Würde man das mit der deutschen Einwohnerzahl vergleichen, müsste die Reichweite bei



Bereits Anfang September legte «Tanssii tähtien kanssa» deutlich zu: 0,86 Millionen Zuschauer verfolgten die zweite Folge, ehe die dritte Ausgabe schon 0,91 Millionen Zuseher zählte. Im Oktober wurden beispielsweise weitere 0,91, 0,85 sowie 0,94 Millionen Zuschauer gemessen. Auch die 17. Staffel, die im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde, erreichte tolle Zuschauerzahlen. Damals sahen die Premiere 0,55 Millionen Zuschauer, ehe sieben Tage später 0,77 Millionen Zuschauer gemessen wurden. In der dritten Woche waren 0,84 Millionen Zusehende dabei, die weiteren Episoden verbuchten bis zu 0,89 Millionen Zusehende.



Im Herbst 2023 performte die Tanzshow noch ein Stück besser. Die Sportlerin Pernilla Böckerman gewann die Staffel. Die erste Folge Anfang September sicherte sich 2023 rund 0,61 Millionen Zuschauer, sieben Tage später waren 0,79 Millionen dabei. Die dritte Ausgabe verbuchte 0,94 Millionen Zusehende, jedoch fiel die Reichweite anschließend unter die 900.000-Grenze. Das Finale sicherte sich am 26. November 2023 immerhin 1,02 Millionen Zuschauer.



Während der Corona-Pandemie war das Interesse noch ein Stück höher: Zunächst schalteten nur 0,44 Millionen Zuschauer die Auftaktfolge ein, ehe es in der zweiten Woche schon auf 0,88 Millionen Zuschauer ging. Die vierte Übertragung durchbrach mit 1,00 Millionen die magische Marke, in den darauffolgenden Wochen wurden bis zu 1,09 Millionen Zuschauer eingefahren. Aufgrund mehrerer Pandemie-Erkrankungen musste die Ausgabe am 29. November ausgesetzt werden, eine Zusammenfassung wurde von 0,67 Millionen Zusehern gesehen. Die nächste Woche wurde von 1,02 Millionen gesehen, das Live-Finale musste an einem Samstag gesendet werden. Es schalteten nur noch 0,91 Millionen Zuschauer ein.



Auch sonst war die Tanzshow in Finnland erfolgreich: Das Finale 2018 verfolgten 1,21 Millionen, 2017 waren 0,93 Millionen dabei. 2016 waren 1,10 Millionen dabei, die achte Staffel endete 2015 vor 1,14 Millionen. Im Jahr 2014, als es noch keine Streamingdienste gab, wurden 1,19 Millionen verbucht. Richtig erfolgreich war die Show im Herbst 2013 mit 1,40 Millionen. Davor erreichte die Show 1,47 Millionen. Die erste Staffel zählte 1,4 Millionen Zuschauer im Schnitt, das Finale sahen 1,57 Millionen Finnen. Die zweite Staffel erreichte mit dem Finale 1,48 Millionen. Obwohl Finnland nur 5,6 Millionen Einwohner zählt, ist die Fernsehlandschaft ordentlich ausgeprägt. Hinter dem größten Fernsehsender MTV3 steckt das Unternehmen MTV Oy, das nichts mit Paramount zu tun hat. Bereits seit dem 13. August 1957 sendet das Unternehmen, allerdings erst seit dem Jahr 1993 als eigenständiger Sender. Zuletzt liefern sich Yle TV1 und MTV3 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die finnische Tanzshow heißt «Tanssii tähtien kanssa», die man mit Dance with the Stars übersetzen kann. Das Format basiert wie die US-amerikanische Version und das deutsche «Lets Dance» auf der BBC-Entwicklung «Strictly Come Dancing».Die 18. Staffel wurde am 31. August 2025 bei MTV3 und MTV Pavillon gestartet und endete mit dem Sieg von Johannes Holopainen am 23. November. Der Schauspieler, der vorwiegend in einheimischen Filmen und Serien mitspielt, wurde mit Katri Riihilahti Sieger. Der YouTuber und Content-Creator Eric Strike Savolainen schnappte sich Silber, während der Fußballer Paulus Arajuuri mit Liisa Setälä immerhin den dritten Platz erreichte. Vappu Pimiä und Ernest Lawson führten durch die zweistündige Show, die in Finnland am Sonntagabend ausgestrahlt wurde.Bereits die erste Folge war ein Erfolg: 0,69 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Würde man das mit der deutschen Einwohnerzahl vergleichen, müsste die Reichweite bei RTL bei über zehn Millionen liegen. Die Sendung verbuchte auch eine Nettoreichweite von 1,20 Millionen Zusehern. In Finnland wird die Nettoreichweite mit mindestens einer Minute am Stück Konsum gezählt, während in Deutschland die Nettoreichweite zum Beispiel bei der ProSiebenSat.1-Gruppe mit maximal drei Sekunden gezählt wird.Bereits Anfang September legte «Tanssii tähtien kanssa» deutlich zu: 0,86 Millionen Zuschauer verfolgten die zweite Folge, ehe die dritte Ausgabe schon 0,91 Millionen Zuseher zählte. Im Oktober wurden beispielsweise weitere 0,91, 0,85 sowie 0,94 Millionen Zuschauer gemessen. Auch die 17. Staffel, die im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde, erreichte tolle Zuschauerzahlen. Damals sahen die Premiere 0,55 Millionen Zuschauer, ehe sieben Tage später 0,77 Millionen Zuschauer gemessen wurden. In der dritten Woche waren 0,84 Millionen Zusehende dabei, die weiteren Episoden verbuchten bis zu 0,89 Millionen Zusehende.Im Herbst 2023 performte die Tanzshow noch ein Stück besser. Die Sportlerin Pernilla Böckerman gewann die Staffel. Die erste Folge Anfang September sicherte sich 2023 rund 0,61 Millionen Zuschauer, sieben Tage später waren 0,79 Millionen dabei. Die dritte Ausgabe verbuchte 0,94 Millionen Zusehende, jedoch fiel die Reichweite anschließend unter die 900.000-Grenze. Das Finale sicherte sich am 26. November 2023 immerhin 1,02 Millionen Zuschauer.Während der Corona-Pandemie war das Interesse noch ein Stück höher: Zunächst schalteten nur 0,44 Millionen Zuschauer die Auftaktfolge ein, ehe es in der zweiten Woche schon auf 0,88 Millionen Zuschauer ging. Die vierte Übertragung durchbrach mit 1,00 Millionen die magische Marke, in den darauffolgenden Wochen wurden bis zu 1,09 Millionen Zuschauer eingefahren. Aufgrund mehrerer Pandemie-Erkrankungen musste die Ausgabe am 29. November ausgesetzt werden, eine Zusammenfassung wurde von 0,67 Millionen Zusehern gesehen. Die nächste Woche wurde von 1,02 Millionen gesehen, das Live-Finale musste an einem Samstag gesendet werden. Es schalteten nur noch 0,91 Millionen Zuschauer ein.Auch sonst war die Tanzshow in Finnland erfolgreich: Das Finale 2018 verfolgten 1,21 Millionen, 2017 waren 0,93 Millionen dabei. 2016 waren 1,10 Millionen dabei, die achte Staffel endete 2015 vor 1,14 Millionen. Im Jahr 2014, als es noch keine Streamingdienste gab, wurden 1,19 Millionen verbucht. Richtig erfolgreich war die Show im Herbst 2013 mit 1,40 Millionen. Davor erreichte die Show 1,47 Millionen. Die erste Staffel zählte 1,4 Millionen Zuschauer im Schnitt, das Finale sahen 1,57 Millionen Finnen. Die zweite Staffel erreichte mit dem Finale 1,48 Millionen.

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