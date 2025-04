Erst ab Mai: RTL+ zeigt neue «Ex on the Beach»-Staffel in Doppelfolgen

TV-News

Ursprünglich hätte die sechste Staffel noch im April starten sollen. Stattdessen schickt der Streamingdienst die Folgen nun mit einer Woche Verspätung on air – erstmals in Doppelfolgen.

RTL+ hat den Start der sechsten Staffel des Reality-Formatsangepasst. Die 18 neuen Folgen, die in Mexiko produziert wurden, starten nun am Montag, 5. Mai 2025, auf dem Streamingdienst – also eine Woche später als ursprünglich angekündigt. Neben dem neuen Startdatum ist zudem neu, dass die Staffel erstmals in Doppelfolgen gezeigt wird, wie RTL+ über Social Media bekannt gegeben hat. Neben flirtwilligen Singles, die auf ihre verflossenen Liebschaften treffen, ist auch das „Terror Tablet“ wieder mit dabei, das entscheidet, wessen Ex als nächstes in die Villa einzieht.Für die sechste Staffel hatte RTL+ einen neuen Twist im Konzept der Sendung angekündigt. Neben zahlreichen Singles wie Calvin Kleinen und dessen Bruder Marvin, die auf ihre gemeinsamen Exen Franzi und die im Reality-TV noch unbekannte Marta treffen, werden zum ersten Mal auch Paare antreten, die sich Ex-Partnern stellen müssen. Das erste Paar ist Nastasia und Tobias aus Lauingen, die seit einem Jahr zusammen sind. Die Influencerin ist aus «Temptation Island» und «Take Me Out» bekannt, während der Büroangestellte Tobias ebenfalls bei «Take Me Out» mitmachte. Zudem sind Vivi und Mo aus Göttingen dabei. Beide wirkten ebenfalls schon bei «Temptation Island» mit.«Ex on the Beach» ist eine Produktion von RTL Studios. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Eva Maria Fischer und Tore Trapp unter der Leitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Lizenzgeber ist ViacomCBS International Studios. Das britische Original läuft seit 2014 bei MTV.