Apple beendet «Mythic Quest»

Die letzte Folge bekommt vor dem Ende noch ein Update.

Der Streaming-Dienst AppleTV+ hat überraschend das Ende der Comedy-Serieangekündigt. Das Finale der vierten Staffel wurde bereits am 26. März ausgestrahlt, das Projekt war bereits für zwei weitere Staffeln im Jahr 2021 verlängert worden. In der kommenden Woche will AppleTV+ eine aktualisierte Version der letzten Episode veröffentlichen.„Enden sind schwer. Aber nach vier unglaublichen Staffeln geht „Mythic Quest“ nun zu Ende“, so die ausführenden Produzenten der Serie Megan Ganz, David Hornsby und Rob McElhenney. “Wir sind so stolz auf die Serie und die Welt, die wir erschaffen durften – und zutiefst dankbar für jedes Mitglied des Casts und der Crew, das sein Herzblut in die Serie gesteckt hat. An alle unsere Fans: Danke, dass ihr mit uns gespielt habt. Unseren Partnern bei Apple danken wir dafür, dass sie von Anfang an an die Vision geglaubt haben. Da ein Ende schwer fällt, haben wir mit Apples Segen ein letztes Update für unsere letzte Episode erstellt – so konnten wir uns verabschieden, statt einfach nur das Spiel zu beenden.“Die Serie handelt von einem fiktiven Videospielstudio, das das beliebte MMORPG Mythic Quest produziert. Geleitet wird das Studio vom Schöpfer und Kreativdirektor des Spiels, Ian Grimm (Rob McElhenney). Zu Beginn der Serie steht das Studio kurz vor der Veröffentlichung eines großen Erweiterungspakets für das Spiel, „Raven's Banquet“. Ian streitet mit der leitenden Ingenieurin Poppy Li (Charlotte Nicdao), dem ausführenden Produzenten David Brittlesbee (David Hornsby) und dem Leiter der Monetarisierung Brad Bakshi (Danny Pudi) über Aspekte der Spielentwicklung.