RTL bleibt das Maß am Freitag

Quotennews

Mit «Let's Dance» holt sich RTL stabil überzeugende Werte ab - auch der Freitag zu anderen Sendezeiten strahlt.

Wenn auch das Show-Aus von Christine Neubauer überraschend sein dürfte - die Leistung in Sachen Reichweite und Quote sind es nicht. Abermals holt sichdie stärksten Zahlen am gesamten Freitag, zumindest im privaten Vergleich. Insgesamt holt sich die Primetime-Show 3,56 Millionen Zuschauer nach Köln, der erreichte Marktanteil überzeugt vollends mit 17,5 Prozent. Kein anderes privates Format schafft es auf mehr Zuschauer, und das zählt im Endeffekt seit Ende Februar und dem Start der 18. Staffel.Bei den 14- bis 49-Jährigen und damit der klassischen Zielgruppe sieht das ähnlich aus. Mit 0,93 Millionen Umworbenen stecken die tanzenden Promis die private Konkurrenz komplett in die Tasche, der Marktanteil von 22,0 Prozent ist hier einzig ein Lob wert - Staffelbestwert! Doch ist es nicht nur die Primetime, RTL sackt über den gesamten Freitag hin beachtliche Zahlen ein. Mitsteigt bereits um 18:30 Uhr die Reichweite auf über eine Million Zuschauer, 1,07 Millionen Fernsehende holen sich einen Marktanteil von 8,0 Prozent ab. Die Zielgruppe ist hier noch nicht zweistellig unterwegs, 0,13 Millionen Werberelevanten sorgen für 8,1 Prozent am entsprechenden Markt.Doch schafft das RTL bereits vorher - Um 17:30 Uhr am Mittag holtbereits 11,6 Prozent in der Zielgruppe ab, dafür braucht es 0,14 Millionen Umworbene. Insgesamt holt sich die Soap 0,71 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil liegt hier bei 7,4 Prozent. Auch die Nachrichten funktionieren in Köln wie gewohnt,holt ab 18:45 Uhr starke 2,33 Millionen Zuschauer ins Programm, 0,30 Millionen lassen sich für die Zielgruppe definieren. Die Marktanteile liegen so bei 15,9 Prozent am Gesamtmarkt und 16,2 Prozent am Markt der Zielgruppe.