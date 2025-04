Buchclub

Bas Kast gibt einen Einblick auf seine persönliche Entscheidung.

Warum trinke ich eigentlich noch Alkohol?“ Diese Frage stellte sich Bas Kast eines Tages und begann eine intensive Reise durch die Wissenschaft. Studien, Forschungsergebnisse, persönliche Erfahrungen: Er tauchte tief in die Thematik ein und erkannte, wie Alkohol den Körper beeinflusst. In seinem Buch „Warum ich keinen Alkohol mehr trinke“ fasst er zusammen, was er herausgefunden hat ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit Fakten und Einblicken in die Forschung.Alkohol gehört für viele Menschen zum Alltag, sei es beim Feierabendbier, einem Glas Wein zum Essen oder bei festlichen Anlässen. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn wir trinken? Kast erklärt die biologischen Abläufe: Wie Alkohol in der Leber abgebaut wird, welche Stoffe dabei entstehen und warum selbst kleine Mengen nicht unbedingt harmlos sind. Auch die Auswirkungen auf das Gehirn stehen im Fokus. Warum fühlen wir uns nach ein paar Drinks entspannter? Und warum kann der Konsum langfristig schaden? Der Autor präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse und zeigt, wie Alkohol unsere Emotionen, die Schlafqualität und sogar die Gehirnstruktur beeinflussen kann. Neben der Biologie betrachtet Kast auch die gesellschaftliche Komponente des Alkoholkonsums. Warum ist Trinken so tief in unserer Kultur verankert? Warum wird es oft als normal angesehen, aber der Verzicht hinterfragt? Er analysiert, wie soziale Normen und Werbung unser Verhältnis zu Alkohol beeinflussen und wie sich der Blick auf das Thema in den letzten Jahren verändert hat. Doch am Ende steht eine persönliche Entscheidung: Kast berichtet, wie er selbst zu seinem Entschluss kam, keinen Alkohol mehr zu trinken, und welche Veränderungen er seitdem bemerkt hat.Der Schreibstil von Bas Kast wird von vielen Lesern positiv hervorgehoben. So schreibt der User „Jumping Jack Flash“: „Der Schreibstil gefällt mir gut, Bas Kast beschreibt nachvollziehbar die medizinischen Gründe, die einen absoluten Alkoholverzicht plausibel machen. Überzeugend ist die Argumentation.“ Allerdings gibt es auch Kritik an der Länge des Buches: „Allein finde ich das Buch mit seinen ca. 100 Seiten angesichts des hohen Preises als viel zu kurz. Ich hatte es in einer Stunde durchgelesen.“Der Autor Bas Kast wurde 1973 in Deutschland geboren und studierte Psychologie und Biologie in Konstanz, Bochum und an der University of Massachusetts. Nach seinem Studium arbeitete er als Wissenschaftsjournalist und Autor und veröffentlichte mehrere Bestseller, darunter „Der Ernährungskompass“, in dem er sich mit den Grundlagen einer gesunden Ernährung auseinandersetzt. Seine Bücher verbinden wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Erfahrungen und sind für ein breites Publikum verständlich geschrieben. Mit „Warum ich keinen Alkohol mehr trinke“ setzt er seine Arbeit fort und widmet sich einer der am meisten diskutierten Fragen der Gesundheitswissenschaft.