Gollum-Blockbuster startet im Dezember 2027

M. Night Shyamalan wird einen Spielfilm für Warner Bros. Pictures veröffentlichen.

Die Warner Bros. Pictures-Tochter New Line Cinema war mit dem Anime-Spielfilm «Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim» nicht erfolgreich. Dennoch setzen Amazon und Warner Bros. Discovery weiter auf die Marke. Die Produktionsfirma aus Burbank will an den Erfolg der Peter-Jackson-Spielfilme anknüpfen und kündigte nunan.Wie die bisherigen Jackson-Spielfilme wird der Blockbuster kurz vor Weihnachten in die Kinos kommen. Der Gollum-Spielfilm ist für den 17. Dezember 2027 geplant. Die sechs «Herr der Ringe»- und «Der Hobbit»-Filme haben weltweit fast drei Milliarden US-Dollar eingespielt. Bereits im vergangenen Jahr hatte Warner Bros. den Spielfilm angekündigt und angedeutet, dass der Film von Andy Serkis noch 2006 in die Kinos kommen könnte. Serkis wird wieder in die Rolle des Gollum schlüpfen. Peter Jackson und seine Partner Fran Walsh und Philippa Boyes werden den Film produzieren.Außerdem kündigte das Studio ein neues Werk von M. Night Shyamalan an. Der Spielfilmsoll am 23. Oktober 2026 in die Kinos kommen. Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor und Ashley Walters werden die Hauptrollen spielen. Der Regisseur ist seit 2024 nicht mehr bei Universal Pictures, sondern bei Warner Bros. Pictures unter Vertrag. Sein erster Spielfilm «Trap» spielte 83,6 Millionen Dollar ein. Der Film fiel bei den Kritikern durch und erhielt nur 5,7 von 10 Punkten.