«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Gelungener Start trotz Verlusten

Quotennews

Die Florida-Produktion aus München füllt seit gestern den ProSieben-Mittwoch - zuvor war sie am Dienstag beheimatet.

Seit 2019 ist die Spielshowinzwischen im Programm des Unterföhringer Kanals vertreten. Gestern um 20.15 Uhr startete die 8. Staffel, in der das Entertainer-Duo wieder gegen seinen Haussender antritt, um Sendeplätze für weitere Format-Experimente zu stibitzen. Erstmals wird die Sendung Mittwochs in Konkurrenz zu Raab gezeigt. Die letzte Staffel begann ebenfalls am 9. April (2024) und zwar vor 0,82 Millionen Zielgruppen-Fans und einem vitalen Anteil von 18,5 Prozent. Konnte man sich ein Jahr später in dieser Range halten?Blicken wir auf die Zahlen, besagen die Messwerte nun verringerte 0,66 Millionen Zielgruppen-Zuschauer, die es aber dennoch auf einen klar erfreulichen Anteil von 15,4 Prozent brachten. Sie markieren Zahlen, die den Sender nicht jubeln, aber zufrieden machen werden. Im Vergleich zum Vorjahres-Start gingen trotzdem über 3 Prozentpunkte verloren.Insgesamt lagen Heufer-Umlauf, Winterscheidt und Gätjen bei niedrigen 4,4 Prozent (0,93 Millionen).Beim jüngeren Publikum schwächer sah es zur selben Zeit bei Schwestersender Sat.1 aus, wo das Finale vonins Rennen geschickt wurde, welches auch zum Abschluss seiner einstigen Form weit hinterherhinkte. Auf die knapp dreistündige Back-Show ließen sich immerhin etwas gesteigerte 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die zu recht annehmbaren, letztlich aber dennoch enttäuschenden 7,2 Prozent führten. Insgesamt schalteten aber 1,67 Millionen Backfans ein und brachten einen Marktanteil von 7,8 Prozent, die schon wesentlich heiterer zu bewerten sind. Im Anschluss spielteerneut kaum eine Rolle und ging mit 5,1 Prozent bei einer Sehbeteiligung von 0,14 Millionen jungen Interessierten unter.