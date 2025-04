«Gold Rush» erhält grünes Licht

US-Fernsehen

AMC wird eine Sport-Doku-Serie über die San Francisco 49ers drehen.

AMC Networks gab bekannt, dass es grünes Licht für die Sportdokumentationengegeben hat, eine Koproduktion von AMC Studios und Skydance Sports mit den Produktionspartnern NFL Films, Religion of Sports (ROS) und Tom Brady (für ROS und 199 Productions). Die Serie mit vier Folgen wird den dramatischen und ikonischen Lauf der San Francisco 49ers in den 80er und frühen 90er Jahren untersuchen, als der Club von einem Außenseiter zum glamourösesten Franchise im Profi-Football aufstieg. Die Serie startet 2026 exklusiv auf AMC und AMC+.Die Serie wird seltenes und nie zuvor gesehenes Filmmaterial von NFL Films verwenden, darunter Videos von Teamreden und Fotos hinter den Kulissen von San Franciscos legendärem Cheftrainer Bill Walsh, und prägnante Interviews mit Clublegenden (und Mitgliedern der Pro Football Hall of Fame) wie Joe Montana, Jerry Rice, Ronnie Lott, Steve Young und Eddie DeBartolo Jr. und anderen zeigen. In jeder Folge wird auch Brady, ein gebürtiger San Mateo, CA, und lebenslanger 49ers-Fan, vor der Kamera zu sehen sein.Während der «Gold Rush»-Ära von 1981 bis 1995 gewann San Francisco fünf Super Bowls und revolutionierte den Sport auf und neben dem Spielfeld. Der Club wurde auch zu einer Zeit der tektonischen Verschiebungen in der Bay Area zu einem kulturellen Bindeglied, als die Region als „Silicon Valley“ bekannt wurde, durch ein Erdbeben fast zerstört wurde und für ihren Wein, ihr LGBT-Engagement und ihre Musikszene bekannt wurde.Die Serie wird von ROS-Mitbegründer Gotham Chopra und Ken Rodgers von NFL Films geleitet, die beide bereits mehrere Emmys für ihre Arbeit gewonnen haben und bereits bei mehreren hochkarätigen Projekten zusammengearbeitet haben, darunter «Man in the Arena», die ESPN-Serie von 2021 über Bradys einzigartige Karriere bei den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers, und «The Great Brady Heist», die auf FOX ausgestrahlt wurde. Die Showrunner der Serie sind Ryan Kelly («The Great Brady Heist») und Nick Mascolo («30 for 30: The Tuck Rule») von NFL Films. Die ausführenden Produzenten der Serie sind Jesse Sisgold, Jason Reed und Jon Weinbach von Skydance Sports, Ross Ketover, Keith Cossrow, Ken Rodgers und Jessica Boddy von NFL Films sowie Chopra, Brady und Ameeth Sankaran von ROS.„Dies ist eine Dokuserie, die mit ihren Themen, Handlungssträngen und ihrem Umfang bestens neben unseren fiktionalen Dramen bestehen kann“, sagte Dan McDermott, Präsident für Unterhaltung und AMC Studios bei AMC Networks. “Was für eine Gelegenheit, diese bemerkenswerten Meisterschaftssaisons auf eine Weise wieder zum Leben zu erwecken, wie es nur mit diesem Traumteam von Produktionspartnern möglich ist. Wir haben in den letzten Jahren einige unglaublich unterhaltsame und maßgebliche Sportdokumentationen gesehen, und wir werden dieser stolzen Geschichte mit einer Serie gerecht werden, die dieses Teams, dieser Stadt, dieser unvergesslichen Persönlichkeiten und einer der geschichtsträchtigsten Dynastien des Footballs würdig ist.“„Die 49ers-Dynastie hat alles verändert“, sagte Ken Rodgers, leitender Produzent von NFL Films. “Zwischen den Super-Bowl-Siegen von Green Bay und Pittsburgh in den 60er- und 70er-Jahren und den hochfliegenden Siegen der Cowboys und Patriots in den 90er- und 2000er-Jahren wurde die NFL durch die Leistung der San Francisco 49ers auf dem Spielfeld und ihre Einstellung zum Sport abseits des Spielfelds für immer verändert. Dank unserer Partner AMC, Skydance Sports und Religion of Sports können wir endlich die Geschichte der Dynastie erzählen, die die moderne NFL geschaffen hat.“„Die 49ers der 80er-Jahre sind der Ausgangspunkt für die NFL, wie wir sie heute kennen“, sagte Gotham Chopra, Mitbegründer und Executive Producer bei Religion of Sports. „Die brillante Spielführung, die Superstar-Spieler, der unternehmerische Ehrgeiz und die Gerissenheit – das trifft auf so ziemlich jedes Team in der modernen NFL und auf die gesamte amerikanische Unternehmenswelt zu. Dies ist eine kulturelle Allegorie, die größer ist als der Fußball, und es gibt keine besseren Partner als AMC, Skydance, NFL Films und meinen Freund Ken Rodgers, um sie zu erzählen.“