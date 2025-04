«The Last of Us» startet mit über fünf Millionen

US-Quoten

Die Premiere der zweiten Staffel war für HBO ein großer Erfolg.

Der Pay-TV-Sender HBO hat am Sonntag die zweite Staffel vonausgestrahlt. Mit dieser Ausstrahlung erreichte die Serie 5,3 Millionen Zuschauer. Im Januar 2023, als HBO die erste Staffel startete, waren es 4,7 Millionen Zuschauer - das Interesse ist also um 13 Prozent gestiegen. Am Ende der ersten Staffel erreichte die Videospielverfilmung über acht Millionen Zuschauer.Die offizielle Beschreibung der zweiten Staffel von «The Last of Us» lautet: „Fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel stehen Joel und Ellie im Konflikt miteinander und mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie zurückgelassen haben“. Joel schwört Ellie, dass seine Geschichte über die Fireflies wahr ist; Ellie zögert, bevor sie „Okay“ sagt, und sie machen sich auf den Weg in die sichere Siedlung von Jackson, Wyoming. In Salt Lake City begräbt eine Gruppe überlebender Fireflies die Toten des Krankenhausmassakers. Eine von ihnen, Abby, besteht darauf, Joel zu finden, wird aber von Owen davon abgehalten, der vorschlägt, sich erst in Seattle neu zu formieren. Sie schwört, Joel langsam umzubringen.Fünf Jahre später, im Jahr 2028, haben sich Ellie und Joel zunehmend voneinander entfremdet. Während des Kampftrainings befiehlt Jesse aus Angst vor Joels Vergeltung, Ellie zurückzuhalten. Joels Bruder Tommy zieht Ellie auf Joels Wunsch von der Patrouille ab, doch Ellie besteht darauf, ihren Auftrag zu erfüllen. Als Ellie eine Gruppe Infizierter in einem verlassenen Supermarkt beseitigt, wird sie mit einem neuen Typ konfrontiert, der sie verfolgen und sich lautlos bewegen kann. Sie tötet ihn, nachdem er sie gebissen hat, und meldet seine Existenz später dem Stadtrat von Jackson.Joel hat seine Sitzung bei der Psychotherapeutin Gail, die ihm gesteht, dass sie ihm gegenüber Groll hegt, weil er ihren Mann Eugene getötet hat. Von seinen Gefühlen überwältigt, gesteht Joel, dass er Ellie gerettet hat. Auf einer Silvesterparty tanzt Dina mit Ellie und sie küssen sich, woraufhin Seth wütend wird und eine homophobe Bemerkung macht. Nachdem Joel Seth angegriffen hat, sagt Ellie ihm, dass sie seine Hilfe nicht braucht, und er geht. Später trifft sie ihn auf seiner Veranda, wo er Gitarre spielt, aber sie spricht nicht mit ihm. Unbemerkt von den Stadtbewohnern dringen infizierte Ranken durch ein gebrochenes Rohr in Jackson ein, während Abby und ihre Freunde in der Nähe ankommen und die Stadt aus der Ferne beobachten.Die Serie wurde von Neil Druckmann, dem Schöpfer des zugrunde liegenden Videospiels, und Craig Mazin konzipiert und geschrieben. Beide fungieren gemeinsam mit Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan und Evan Wells als Executive Producer, während Halley Gross als Drehbuchautorin und Co-Executive Producer fungiert. Sony Pictures Television produziert in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint und Naughty Dog.