Trotz Staffelrekord: «Die Geissens» rutschen unter 5-Prozent-Marke

Quotennews

Für RTL lief es mit «Wer wird Millionär?» einmal mehr stark. Das Quiz mit Günther Jauch behauptete sich jenseits der 3-Millionen-Marke.

Kein Vorbeikommen gab es an diesem Montag einmal mehr an RTL , das mitzu überzeugen wusste. Das Quiz mit Günther Jauch holte zum zweiten Mal in Folge mehr als drei Millionen Zuschauer, nachdem die Sendung in den vergangenen Wochen Seilspringen mit dieser Marke spielte. Diesmal reichte es für 3,08 Millionen Zuschauer, die einem starken Marktanteil von 15,0 Prozent entsprachen. In der Zielgruppe sicherte sich RTL mit 0,57 Millionen Zuschauern den Primetime-Sieg. 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährigen führten zu 14,7 Prozent.Im Gegensatz zu RTL hatte RTLZWEI mit seinem Montagsprogramm diesmal in der Zielgruppe etwas zu kämpfen. Wie sich Carmen Geiss ineiner stundenlangen Schönheits-OP unterzog, verfolgten am Montagabend 0,48 und 0,58 Millionen Zuschauer. Gerade die zweite Folge war mit einem Marktanteil von 2,6 Prozent besonders gefragt – es war die meistgesehen Episode in diesem Jahr. Die erste Ausgabe erreichte hingegen nur 2,1 Prozent.In der Zielgruppe rutschte die Familien-Doku-Soap im Vergleich zu den Vorwochen etwas ab. 0,17 und 0,22 Millionen werberelevante Zuschauer sorgten für 4,2 und 4,8 Prozent. Seit Mitte März hatte «Die Geissens» stets die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen. Die im Anschluss gesendete Wiederholung vonhielt mit 0,14 Millionen Umworbenen und 4,3 Prozent das Niveau. Insgesamt blieben 0,31 Millionen dran, 2,0 Prozent waren die Folge.