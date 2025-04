Quotencheck

Beim Fernsehsender VOX gab es in den vergangenen Wochen Einblicke in ein Pflegeheim mit besonderen Menschen.

Das Projekt «Zum Schwarzwälder Hirsch» brachte Fernsehkoch Tim Mälzer gute Presse. Nach dem Projekt hat sich der Koch nun mit dem Schauspieler André Dietz zusammengeschlossen, um ein weiteres Ding auf die Beine zu stellen. Hierbei handelt es sich um eine Pflegeeinrichtung, in der Menschen mit Behinderungen alten Mitbürgern zur Seite stehen. Während Dietz sich um die Menschen mit Behinderungen kümmert, schaut Mälzer auf die zahlreichen Heimbewohner. Die Beiden wollen langfristig mit diesem Projekt etwas bewirken.Die Sendung startete mit 1,35 Millionen Fernsehzuschauern am Mittwochabend um 20.15 Uhr, Startschuss war der 5. März 2025. Der Marktanteil lag bei guten 5,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen holte man 0,45 Millionen, die Sendung erreichte einen Marktanteil von achteinhalb Prozent.Die zweite Folge über das Altenheim an der Mosel musste einen kleinen Abschwung hinnehmen. Das Programm bekannt auch damit, dass die Bewohner nicht daran glaubten, dass sie zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen könnten. 1,25 Millionen Menschen sahen sich die Folge zwei ein und das bedeutete einen Marktanteil von 4,9 Prozent. Unter den Werberelevanten wurden 0,36 Millionen Zuschauer gemeldet, der Marktanteil lag bei 7,2 Prozent weiter im grünen Bereich.Erfreuliches gab es mit der dritten Folge zu vermelden, dass die Menschen mit Behinderungen lockerten den Alltag der Senioren durch ihre unverblümte Art auf. 1,34 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil stieg auf einen Wert von 5,4 Prozent. Unter den Werberelevanten waren nun 0,42 Millionen. Der Marktanteil beim jungen Publikum wurde mit 7,7 Prozent ausgewiesen.Die Senioren wollen sich gar nicht mehr von den neuen Azubis trennen. Und auch die Heimleitung ist überzeugt: Die Menschen mit Beeinträchtigung müssen bleiben. Ob die Familien der Angehörigen zustimmen, verfolgten 1,40 Millionen Menschen ab drei Jahren, die einen Marktanteil mit 5,5 Prozent mitbrachen. Bei den jungen Menschen sahen nun 0,44 Millionen zu, erneut wurden 7,7 Prozent Marktanteil gemessen.Die «Herbstresidenz» mit Tim Mälzer und André Dietz war nicht nur für die Heimbewohner, den Menschen mit Behinderung, sondern auch für VOX ein Erfolg. Im Durchschnitt sahen 1,34 Millionen Menschen zu, der Marktanteil bewegte sich bei 5,3 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen wurden 0,42 Millionen generiert, das führte zu 7,8 Prozent. Vielleicht müsste VOX mehr Vertrauen in solche Projekte stecken, weil bislang beide Produktionen, «Zum Schwarzwälder Hirsch» und «Die Herbstresidenz» überzeugten.