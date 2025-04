Primetime-Check

Wie erfolgreich war die Doku «In höchster Not» im Ersten? Konnten «Die Geissens» wieder für RTLZWEI punkten? Und wie lief es für die Actionfilme von ProSieben und Kabel Eins?

Im Ersten gingen zwei Folgen der Doku-Serieauf Sendung, die von 20:15 bis 21:45 Uhr 1,67 und 1,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren einschalten ließen. Die Marktanteile wurden jeweils auf schwache 7,2 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum standen akzeptable 6,6 und 7,0 Prozent zu Buche. Für dieblieben 1,66 Millionen Menschen dran, was den Marktanteil auf 7,7 Prozent erhöhte. Bei den 14- bis 49-Jährigen hielt man sich bei 6,7 Prozent.verfolgten ab 22:19 Uhr 1,00 Million Zuseher, die Marktanteile bewegten sich zu später Stunde bei 6,2 respektive 4,5 Prozent.Der ZDF-Filmunterhielt 4,31 Millionen Zuschauer, die 18,3 Prozent Marktanteil mitbrachten. Beim jungen Publikum fuhr der Mainzer Sender 7,6 Prozent Marktanteil ein. Daswollten ab 21:45 Uhr noch 3,21 Millionen Zuschauer sehen. Die Nachrichten-Sendung markierte 14,9 respektive 7,7 Prozent.Mitgewann RTL die Zielgruppe. Insgesamt schalteten 3,08 Millionen Menschen, die Marktanteile wurde auf 15,0 Prozent bei allen sowie 14,7 Prozent bei den Umworbenen beziffert.sicherte 2,74 Millionen Zuschauer, ab 22:15 Uhr bewegten sich die Marktanteile bei 15,1 respektive 12,7 Prozent. Auch VOX machte mitvor 0,72 Millionen Zuschauern eine gute Figur. In der Zielgruppe standen gute 8,1 Prozent Marktanteil zu Buche. Fürreichte es für 4,2 und 4,8 Prozent Marktanteil. RTLZWEI verbuchte Reichweiten von 0,48 und 0,58 Millionen Zuschauern ab drei Jahren.In der Unterföhringer Sendergruppe ging ProSieben mit dem Filmals Sieger hervor. Der Marvel-Streifen verzeichnete 1,00 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 8,7 Prozent. Sat.1 war für 0,96 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit interessant. Das Finale vonkam auf 5,5 Prozent beim jungen Publikum.spülte 0,91 Millionen Seher zu Kabel Eins. Die Folge waren 4,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.