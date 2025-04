Blockbuster-Battle

Mit «Das A-Team» geht ein Serienklassiker als Spielfilm ins Duell. Im Battle wartet die Marvel-Fortsetzung «Black Panther: Wakanda Forever» und Agatha Christies «Tod auf dem Nil» aus den 70ern.

(VOX, 20:15 Uhr)Obwohl sie im Irakkrieg nur ihr Bestes gegeben haben, lastet man dem "A-Team", einer einst höchst angesehenen, militärischen Spezialeinheit, den Diebstahl mehrerer Falschgeldplatten an. Obwohl die vier Männer unschuldig sind, werden sie vor Gericht gestellt und zu einer zehnjährigen Haftstrafe verdonnert. Plötzlich finden sich John "Hannibal" Smith, seines Zeichen Liebhaber von perfekten Plänen und Anführer der Gruppe, Herzensbrecher und Charmeur Templeton "Face" Peck sowie deren beiden Kollegen "Howling Mad" Murdock, bei dem Genie und Wahnsinn Hand in Hand zu gehen scheinen und B.A. Baracus, ein unter Flugangst leidender Mechaniker und Muskelprotz, hinter den dicken Mauern eines Hochsicherheitsgefängnisses wieder. Zwar vermögen es selbst diese nicht, das ebenso clevere wie schlagkräftige Team lange aufzuhalten - doch nach ihrem Ausbruch müssen die vier erst einmal untertauchen, bis sie den Schuldigen gefunden und zur Rechenschaft gezogen haben, der für ihre Misere verantwortlich ist. Und so viel ist sicher: Einen "Plan B" hat das Quartett dazu nicht nötig. Zum Kino-Start vor 15 Jahren schrieb Quotenmeter in seiner Kino-Kritik: „Als eigenständiger Actionfilm, losgelöst von der TV-Vorlage betrachtet, punktet «Das A-Team» aber definitiv durch seinen abwechslungsreichen Actionparcour sowie durch die lockeren Sprüche der Protagonisten, die zwar nicht immer zünden, aber dafür auch niemals ins Niveaulose abdriften.“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(3sat, 20:15 Uhr)Der exzentrische Meisterdetektiv Hercule Poirot unternimmt mit seinem alten Freund Colonel Race eine Schiffstour auf dem Nil. Eigentlich zum Ausspannen, doch dann passiert ein Mord an Bord. Race hat den geheimen Auftrag, dem schurkischen Rechtsanwalt Andrew Pennington auf die Finger zu schauen. Pennington steht unter Verdacht, das Vermögen der reichen Industrie-Erbin Linnet Ridgeway zu veruntreuen, die sich auf demselben Schiff befindet. Sie ist mit ihrem Ehemann Simon in den Flitterwochen. Als Linnet ermordet wird, ist Poirots detektivischer Spürsinn gefordert: Alle Mitreisenden stehen mit der Ermordeten in irgendeiner Verbindung und haben jeweils ein Mordmotiv. Die Tatverdächtige mit dem stärksten Motiv ist Jacqueline de Bellefort, denn Linnet hat ihr den Verlobten Simon ausgespannt. Doch sie verfügt als Einzige über ein stichfestes Alibi. Nach zwei weiteren Morden wird es für Hercule Poirot knifflig.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Nach König T'Challas Tod sieht sich Wakanda nicht nur mit dem Schmerz über den Verlust ihres Anführers konfrontiert, sondern auch mit der Gefahr durch äußere Mächte und dem Aufstieg eines neuen Widersachers - König Namor von Talokan. Während das Volk bemüht ist, seine Identität und sein Erbe zu bewahren, kämpfen T'Challas Schwester Shuri und ihre Verbündeten darum, das Land zu schützen und eine neue Zukunft für Wakanda zu gestalten. Zu diesem Fazit kam die Quotenmeter-Kino-Kritik: „Den verstorbenen ‚Black Panther‘- Darsteller Chadwick Boseman vermisst man trotz des würdigen Abschieds schmerzlich. Das schafft jedoch Platz für das weibliche Ensemble, dem man trotzdem gern zuschaut. Manche Handlungsstränge sind jedoch unnötig, und die Special-Effects-Gewitter sind irgendwann ermüdend.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 7