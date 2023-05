«Saturday Night Live» geht in die Streik-Pause

US-Fernsehen

Die Samstagabendshow wird in den kommenden Wochen durch alte Folgen ersetzt.

wird aufgrund des von der WGA ausgerufenen Autorenstreiks für die nächste Zeit keine neuen Folgen produzieren. Die für Samstagabend vorgesehene nächste Folge der Show, die vom ehemaligen Darsteller Pete Davidson mit dem musikalischen Gast Lil Uzi Vert moderiert werden sollte, wird laut NBC nicht ausgestrahlt. Angesichts der Arbeitsniederlegung ist es gut möglich, dass die Fans in der 48. Staffel von «SNL» keine neuen Folgen mehr zu sehen bekommen werden. Die Show geht normalerweise nach Mai in die Sommerpause."«SNL» wird ab Samstag, dem 6. Mai, bis auf weiteres Wiederholungen ausstrahlen", so NBC. Die neue Staffel markiert eine Art Übergang für die seit langem laufende Sendung, die sich im vergangenen Jahr von einem großen Teil ihrer früheren Besetzung verabschiedete. Die Abgänge von Aidy Bryant, Pete Davidson, Kate McKinnon und Kyle Mooney wurden am Ende der 47. Staffel der Show bekannt gegeben, und später im Jahr wurde das Ausscheiden von Alex Moffat, Chris Redd, Melissa Villaseñor und dem Hauptdarsteller Aristoteles Athari bekannt gegeben. Cecily Strong, eine Veteranin der Besetzung, verließ die Serie im Dezember.«SNL»-Fans sind an Wiederholungen gewöhnt. «Saturday Night Live» zeigt in der Regel drei bis vier Originalfolgen am Stück und macht dann ein oder zwei Wochen Pause. NBC füllt in der Regel einen Teil seines Samstagabendprogramms mit «SNL Vintage», einer 60-minütigen Zusammenfassung einer älteren Sendung, die oft einen Bezug zu aktuellen Ereignissen oder der jüngsten Popkultur aufweist.