NBCU schweigt zum Streik

US-Fernsehen

Die Angehörigen der Autorengilde hätten sich Statements gewünscht.

Die Verantwortlichen von NBCUniversal äußerten sich am Dienstag bei der NewFront-Präsentation von Peacock in New York nicht zum Autorenstreik, obwohl sich Hunderte von Mitgliedern der Writers Guild of America und ihre Unterstützer vor der 5th Avenue zu einer Streikpostenkette versammelten.Die Skripte für die Veranstaltung, die von Peacock-Präsident Kelly Campbell geleitet wurde, waren bereits vor dem Streikaufruf am Montagabend vorbereitet worden, nachdem die Vertragsverhandlungen zwischen der WGA und der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) gescheitert waren. Sie wurden am Dienstag nicht geändert, um Bemerkungen über den Streik einzuschließen, obwohl sich Fernseh- und Filmautoren in Massen draußen bei der einzigen geplanten Protestaktion der WGA East für den ersten Tag der Arbeitsniederlegung versammelt hatten."Bei NBCUniversal sind wir für unglaubliche Geschichten bekannt. Aber meine Lieblingsgeschichte aus dem letzten Jahr handelt nicht von einem großherzigen menschlichen Lügendetektor oder einer tollen Nonne auf einer Mission", sagte Campbell zu Beginn der Präsentation und verwies auf die jüngsten Peacock-Serien «Poker Face» und «Mrs. Davis». "Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Es ist die Geschichte eines Spätzünders mit großen Ambitionen, der nach ein wenig Lebenserfahrung anfängt, seine Ambitionen in die Realität umzusetzen, in Schwung kommt und sich von einem Außenseiter in einen unübertroffenen Konkurrenten verwandelt. Dies war ein unglaubliches Jahr für Peacock". Peacock hat den Vorteil, dass zahlreiche Programminhalte auch von der Sky-Gruppe kommen.Am Dienstag hatte Peacocks Schwestersender NBC bestätigt, dass seine beiden Late-Night-Sendungen «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» und «Late Night With Seth Meyers» wegen des Autorenstreiks bis auf Weiteres ausfallen werden – ein Schritt, den auch konkurrierende Late-Night-Shows unternommen haben. Und kurz nach dem Ende der NewFront kündigte NBC an, dass auch «Saturday Night Live» bis auf Weiteres nicht mehr ausgestrahlt werden würde.