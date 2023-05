MTV Movie & TV Awards bleiben auf Sendung

US-Fernsehen

Die für Sonntag geplante Show soll über die Bühne gehen. Zahlreiche Einspieler sind schon seit Tagen fertig.

Die MTV Movie & TV Awards 2023, die diesen Sonntag live aus dem Barker Hanger in Santa Monica mit der Moderatorin Drew Barrymore übertragen werden sollen, werden trotz des Autorenstreiks fortgesetzt. Da es sich um eine Live-Sendung handelt, wird das Format wahrscheinlich das erste Programm sein, das spürbar von einem Streik betroffen ist, obwohl Insider, die der Show nahe stehen, gegenüber ‚Variety‘ erklärten, dass sie bereits mehrere Notfallpläne für den Fall der Fälle vorbereitet haben."Wir hoffen alle gemeinsam auf das Beste, wir hoffen auf eine Lösung, damit die Show wie geplant weitergehen kann", sagte eine Produktionsquelle am Montag gegenüber ‚Variety‘, bevor der WGA-Vertrag auslief und ein Streik angekündigt wurde. "Sollten wir umschwenken müssen, werden wir das tun. Wir arbeiten an unseren Plänen für den Fall der Fälle. Das ist etwas, worüber wir schon seit geraumer Zeit diskutieren. Wir arbeiten also hart daran. Es sind sehr arbeitsreiche Stunden und Tage für uns... es liegt in der Natur von Live-Events, Live-Shows und Live-Programmen, dass wir in der Lage sein müssen, umzuschwenken, wenn etwas dazwischen kommt. Das sind alles Fähigkeiten, die wir in den letzten Jahren sehr gut verfeinert haben."Die Show hat bereits mehrere Kurzfilme mit Barrymore gedreht; da diese geschrieben und produziert wurden, bevor der Vertrag der WGA mit den Produzenten am Montag um Mitternacht auslief, wären sie von einem Streik nicht betroffen. Wo die Dinge kompliziert werden könnten, ist das Skript, das derzeit vorliegt – da die Show noch fünf Tage entfernt ist, könnten die Autoren es ab jetzt vermutlich nicht mehr aktualisieren.