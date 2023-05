«Chicago Fire»: Jesse Spencer kommt zurück

US-Fernsehen

Aber Taylor Kennedy wird nicht mehr in der elften Staffel auftreten.

Die Fans von Matt Casey werden sich freuen, die Fans von Kelly Severide nicht so sehr. Während des Finales der elften-Staffel am 24. Mai wird Jesse Spencer zurückkehren und einen Gastauftritt haben. Taylor Kinney, der zuletzt in der Folge vom 22. Februar zu sehen war und sich wegen einer persönlichen Angelegenheit zurückzog, wird nicht zurückkehren.Spencer verließ Dick Wolfs Feuerwehrserie im Jahr 2021 nach 200 Episoden. Seit seinem Ausstieg hatte er mehrere Auftritte, unter anderem während der Hochzeit von Severide im Finale von Staffel zehn. Zu Beginn dieser Staffel kehrte er wieder zurück und spielte die Hauptrolle in der Episode "Danger Is All Around" vom 5. April. Damals wurde sein Handlungsstrang offen gelassen und angedeutet, dass Casey nach Chicago zurückkehren könnte. Die Figur war ursprünglich nach Oregon gezogen, um sich um die Kinder eines verstorbenen Freundes zu kümmern, und hatte sich für drei Jahre an einen neuen Job gebunden.Kinney seinerseits hat seit dem Debüt der Serie auch eine Hauptrolle übernommen. Im Januar bestätigte Variety, dass der Schauspieler, der in allen Spin-offs der Serie mitgewirkt hat, darunter «Chicago Med», «Chicago P.D.» und das kurzlebige «Chicago Justice», eine Auszeit nehmen wird.