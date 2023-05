Filme des Grauens

Mit einem sehr merkwürdigen Psycho-Thriller versuchte Netflix seine Zuschauer zu begeistern. Doch das Unterfangen misslang.

«365 Days» ist ein polnischer Erotik-Thriller aus dem Jahr 2020. Der Film erzählt die Geschichte von Laura Biel, einer jungen polnischen Frau, die während ihres Urlaubs in Sizilien von einem mächtigen Mafia-Boss namens Massimo Torricelli entführt wird. Massimo ist besessen von Laura und behauptet, dass sie die Frau seiner Träume ist, die er vor vielen Jahren in einer Vision gesehen hat. Massimo gibt Laura 365 Tage Zeit, um sich in ihn zu verlieben und eine Beziehung mit ihm einzugehen. Wenn sie sich am Ende dieser Frist nicht in ihn verliebt, wird er sie gehen lassen. Während dieser Zeit bringt Massimo Laura auf seine luxuriöse Yacht und führt sie in eine Welt voller Macht und Reichtum ein. Er gibt ihr teure Geschenke und luxuriöse Erfahrungen, um ihr zu zeigen, wie viel er für sie empfindet.Laura wehrt sich gegen die Entführung und versucht immer wieder zu fliehen, aber sie findet sich schließlich von Massimos Charme und Dominanz angezogen. Massimo beginnt, Laura sexuell zu dominieren und führt sie in die Welt des BDSM ein, was sie anfangs schockiert und verwirrt. Doch sie beginnt, seine Kontrolle zu genießen und sich in ihn zu verlieben. In der Zwischenzeit versucht Lauras Freund Martin, sie zu finden und aus den Fängen von Massimo zu befreien. Er reist nach Sizilien und arbeitet mit der Polizei zusammen, um Laura zu finden, aber seine Bemühungen werden von Massimo und seiner Macht untergraben. Der Film endet damit, dass Laura ihre Frist abgelaufen ist und Massimo sie freigeben sollte. Laura jedoch erkennt, dass sie in ihn verliebt ist und beschließt, bei ihm zu bleiben. Der Film endet mit einer Szene, die andeutet, dass Massimo in Schwierigkeiten geraten könnte, da seine Geschäfte mit der Mafia ihn gefährden könnten.«365 Days» hat aufgrund seines fragwürdigen Inhalts und seiner unangemessenen Darstellung von Gewalt und Sexualität viele negative Kritiken erhalten. Einige Kritiker haben den Film als "obszön", "gefährlich", "problematisch" und "frauenverachtend" bezeichnet. Zum Beispiel sagte Filmkritikerin Wenlei Ma in einer Kritik für News.com.au: "365 Days ist eine der schlimmsten und frauenfeindlichsten Romane und Filme, die ich je erlebt habe". Die Zuschauer des Films haben sich ebenfalls geteilt geäußert. Einige Zuschauer fanden den Film unterhaltsam und genossen die romantischen Elemente, während andere den Film als beleidigend und respektlos gegenüber Frauen empfanden. Die polnische Produktion wurde auch für seine Darstellung von BDSM kritisiert, da viele Menschen das Gefühl hatten, dass es nicht korrekt dargestellt wurde und die Einwilligung nicht eindeutig genug war.